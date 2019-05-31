Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 162.450,00 253,92
İş Bankası (B) 19.010,00 -2,51 521,20
İş Bankası (C) 5,12 -0,97 13,02
İş Bankası (Kur.) 125.000,10 -19,35 157,19
İş Fin.Kir. 4,97 -1,58 7,34
İş Girişim 2,32 -0,85 13,73
İş GMYO 0,95 1,06 -12,04
İş Y. Men. Değ. 2,82 1,44 52,69
İş Yat. Ort. 0,92 0,00 24,64
İşbir Holding 211,00 -4,05 52,90
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,38 2,70 -54,76
İttifak Holding 6,20 1,97 100,00
İz Hayvancılık Tarım 4,69 -0,42 -28,83
İzmir Demir Çelik 1,58 -1,25 -4,82
İzmir Fırça 1,57 0,00 -24,15
İzocam 21,28 -0,09 -0,65
Jantsa Jant Sanayi 26,64 0,76 3,21
Kafein Yazılım 6,64 -0,30 -3,60
Kapital Yat. Holding 1,70 0,00 -40,77
Kaplamin 3,28 0,00 -8,89
Kardemir (A) 2,09 -0,95 14,84
Kardemir (B) 2,10 -0,47 14,75
Kardemir (D) 2,18 -1,36 0,00
Karel Elektronik 5,75 6,48 37,89
Karsan Otomotiv 1,11 0,91 -13,28
Karsu Tekstil 1,25 1,63 0,00
Karsusan Su Ürünleri San. 5,40 -1,28 45,95
Kartonsan 310,90 0,29 -2,53
Katmerciler Ekipman 3,21 4,22 -45,32
Kent Gıda 126,10 -0,71 5,97
Kerevitaş Gıda 1,60 0,00 -11,11
Kervansaray Yat. Holding 0,24 4,35 -31,43
Kiler GMYO 1,69 1,81 -3,43
Klimasan Klima 9,53 1,17 140,66
Koç Holding 16,23 1,44 17,19
Konfrut Gıda 28,02 -0,50 17,34
Konya Çimento 168,50 1,51 -5,34
Kordsa Teknik Tekstil 11,94 0,25 26,20
Koza Altın 47,58 0,76 -7,25
Koza Madencilik 6,95 -0,86 -3,74
Körfez GMYO 1,26 0,00 3,28
Kristal Kola 0,79 0,00 -24,76
Kron Telekomünikasyon 8,04 1,01 -7,59
Kuştur Kuşadası Turizm 36,00 0,00 162,58
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,08 0,93 -4,42
Kütahya Porselen 4,60 1,77 1,10
Lider Faktoring 1,99 1,53 -11,56
Link Bilgisayar 11,44 -0,95 37,50
Logo Yazılım 34,80 0,12 28,22
Lokman Hekim Sağlık 3,54 1,72 -21,33
Lüks Kadife 3,97 1,28 -18,14
Makina Takım 1,25 -0,79 -18,83
Mardin Çimento 2,75 -0,72 -0,97
Marka Yatırım Holding 0,69 -2,82 11,29
Marmaris Altınyunus 17,10 0,94 -2,62
Marshall 26,80 -0,59 6,26
Martı GMYO 0,58 -3,33 -10,77
Martı Otel 0,62 1,64 6,90
Mavi Giyim 34,22 0,88 6,21
Mazhar Zorlu Holding 4,19 0,24 9,97
Mega Polietilen 1,66 -1,78 -18,63
Menderes Tekstil 0,64 1,59 -11,11
Mensa 0,19 5,56 35,71
Merit Turizm 7,90 -3,07 31,89
Merko Gıda 0,61 0,00 -39,60
Metal Gayrimenkul 0,83 -3,49 -4,60
Metemtur Otelcilik 1,00 -0,99 -4,76
Metro Holding 0,99 -1,00 30,26
Metro Petrol ve Tesisleri 1,12 0,00 1,82
Metro Yatırım Ortaklığı 1,24 -1,59 5,08
Migros Ticaret 12,89 3,70 -13,49
Milpa 1,40 0,72 -2,05
Mistral GMYO 1,09 -0,91 -28,76
MLP Sağlık 12,27 -0,89 14,67
MMC San. ve Tic. Yat. 1,05 3,96 -4,55
Mondi Tire Kutsan 1,43 -0,69 -23,12
Net Holding 1,54 0,00 -21,43
Netaş Telekom. 6,53 11,24 1,08
Niğbaş Niğde Beton 8,49 6,13 112,25
Nuh Çimento 5,87 -0,17 -15,30
Nurol GMYO 2,07 0,98 -1,43
Odaş Elektrik 1,35 8,00 -4,12
Olmuksan-IP 3,13 -0,32 -7,12
Orge Enerji Elektrik 3,23 2,87 3,53
Orma Orman Mahsulleri 1,12 5,66 -6,67
Osmanlı Menkul 1,37 1,48 -20,35
Ostim Endüstriyel Yat 0,92 1,10 -14,81
Otokar 103,30 -1,43 20,27
Oyak Yat. Ort. 0,97 1,90 -38,74
Oylum Sınai Yatırımlar 1,04 0,00 1,96
Özak GMYO 2,19 1,86 3,79
Özbal Çelik Boru 1,09 0,00 -21,01
Özderici GMYO 0,67 0,00 -71,49
Özerden Plastik 3,06 2,34 25,53
Panora GMYO 4,11 0,98 11,22
Park Elek.Madencilik 1,95 0,00 -19,09
Parsan 11,69 1,39 33,45
Pegasus 35,20 3,83 53,58
Peker GMYO 3,98 -1,49 -51,61
Penguen Gıda 1,37 0,74 26,85
Pera GMYO 0,48 0,00 -37,66
Pergamon Dış Ticaret 6,11 -0,81 0,04
Petkim 4,84 1,47 -3,97
Petrokent Turizm 66,40 2,00 -3,35
Pınar Et ve Un 5,48 -0,54 23,51
Pınar Su 1,23 0,82 -1,60
Pınar Süt 6,43 3,04 3,43
Plastikkart 2,85 1,42 5,56
Polisan Holding 2,29 4,09 -24,04
Politeknik Metal 51,20 -3,31 46,01
Prizma Press Matbaacılık 1,91 2,14 23,23
QNB Finans Fin. Kir. 3,98 -0,25 -41,47
QNB Finansbank 6,00 -0,83 -33,41
Ral Yatırım Holding 4,42 0,68 140,22
Ray Sigorta 2,12 -0,47 52,52
Reysaş GMYO 0,70 1,45 1,45
Reysaş Lojistik 0,68 1,49 -8,11
Rhea Girişim 0,64 -3,03 -3,03
Rodrigo Tekstil 2,17 -1,81 14,21
Royal Halı 0,84 0,00 -15,15
RTA Laboratuvarları 1,24 -0,80 -28,74
Sabancı Holding 7,75 2,51 7,15
Safkar Ege Soğutmacılık 1,45 -2,03 -6,46
Salix Yatırım Holding 3,70 -2,12 -3,90
Sanel Mühendislik 3,68 -10,90 68,81
Sanifoam Sünger 1,63 0,00 30,40
Sanko Pazarlama 2,07 0,00 -6,10
Saray Matbaacılık 0,99 -1,00 -1,00
Sarkuysan 3,19 0,95 1,50
Sasa Polyester 6,23 0,81 4,36
Say Reklamcılık 0,82 0,00 -12,77
Sekuro Plastik 2,47 3,78 -16,55
Selçuk Ecza Deposu 4,69 0,00 72,52
Selçuk Gıda 1,57 1,95 18,05
Senkron Güvenlik 5,20 3,38 420,00
Serve Film Prodüksiyon 2,47 -15,70 26,67
Servet GMYO 4,20 0,00 -10,64
Seyitler Kimya 4,94 0,82 28,31
Silverline Endüstri 1,07 0,94 -20,15
Sinpaş GMYO 0,46 0,00 24,32
Smartiks Yazılım 2,45 0,41
Soda Sanayii 6,95 -0,36 2,73
Sodaş Sodyum Sanayii 6,84 -0,87 23,28
Söktaş 1,24 0,00 -2,36
Sönmez Filament 3,05 -0,33 -2,24
Sönmez Pamuklu 2,95 0,00 -5,45
Sumaş Suni Tahta 7,06 -0,28 0,86
Şeker Fin. Kir. 3,24 -1,82 14,89
Şekerbank 0,92 1,10 -16,36
Şişe Cam 5,20 0,15 -5,15
Şok Marketler 8,78 -5,29 -18,33
T. Halk Bankası 5,30 -1,12 -24,50
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,59 -0,17 -31,82
T.S.K.B. 0,68 -1,45 -16,05
T.Tuborg 7,74 0,39 -2,45
Taç Tarım Ürünleri 3,90 0,78 -22,92
Tat Gıda 4,40 2,09 15,18
TAV Havalimanları 25,44 2,66 15,68
Taze Kuru Gıda 5,49 0,92 -19,26
Tek-Art Turizm 0,68 0,00 -20,00
Tekfen Holding 24,88 0,89 26,74
Teknosa İç ve Dış Ticaret 1,90 1,06 -36,03
Temapol Polimer Plastik 2,81 0,00 -8,17
TGS Dış Ticaret 3,30 -2,94 40,43
Tofaş Oto. Fab. 16,92 2,48 9,08
Torunlar GMYO 1,99 3,11 31,79
Trabzon Liman 8,21 0,37 -2,15
Trabzonspor Sportif 0,87 -1,14 -36,78
Trakya Cam 2,82 1,29 -2,38
Trend GMYO 1,25 5,04 -1,57
TSKB GMYO 0,68 -1,45 -17,07
Tuğçelik 1,95 1,56 -8,45
Tukaş 3,70 6,02 122,89
Turcas Petrol 1,35 6,30 -4,26
Turkcell 11,64 -0,43 -4,35
Tümosan Motor ve Traktör 3,78 -0,26 -16,00
Tüpraş 131,00 5,82 25,56
Türk Hava Yolları 12,49 0,32 -22,47
Türk Prysmian Kablo 1,68 0,00 -2,59
Türk Telekom 4,64 2,88 18,97
Türk Traktör 27,44 0,51 -21,38
Türker Proje Gayrimenkul 23,22 -2,60 -27,75
Ufuk Yatırım 1,12 0,00 -1,75
Ulaşlar Turizm Yat. 1,36 1,49 19,30
Ulusoy Elektrik 20,82 0,29 30,45
Ulusoy Un Sanayi 2,19 0,92 5,29
Umpaş Holding 0,39 5,41 -29,09
Uşak Seramik 0,98 1,03 -11,71
Utopya Turizm 3,11 0,00 -24,15
Uzertaş Boya 0,84 -1,18 40,00
Ülker Bisküvi 19,05 1,65 29,86
Ünye Çimento 2,42 0,00 -30,26
Vakıf Fin. Kir. 1,40 -10,83 -21,35
Vakıf GMYO 1,59 -6,47 -20,10
Vakıf Yat. Ort. 1,21 -2,42 -20,39
Vakıflar Bankası 3,69 0,54 -5,38
Vakko Tekstil 2,81 1,81 7,73
Vanet Gıda 1,47 -0,68 13,08
Verusa Holding 19,26 0,84 16,02
Verusaturk Girisim 3,02 -0,33 -8,76
Vestel 9,75 -0,51 75,68
Vestel Beyaz Eşya 13,81 -2,13 41,39
Viking Kağıt 1,02 0,00 -7,27
Yapı Kredi Koray GMYO 1,36 -1,45 -20,93
Yapı ve Kredi Bank. 1,99 1,53 24,37
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,58 -0,77 -7,53
Yataş 4,06 3,57 -9,17
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,84 0,00 -10,64
Yeni Gimat GMYO 8,20 0,86 14,20
Yeşil GMYO 0,26 8,33 -3,70
Yeşil Yapı 0,25 0,00 -3,85
Yeşil Yatırım Holding 7,12 -0,42 -26,06
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.439,30 2,92 10,93
Yonga Mobilya 8,15 -19,94 23,48
Yünsa 4,29 2,63 2,76
Zorlu Enerji 1,14 0,88 -7,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Kaynak: AA
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