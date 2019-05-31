Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:



Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 162.450,00 253,92 İş Bankası (B) 19.010,00 -2,51 521,20 İş Bankası (C) 5,12 -0,97 13,02 İş Bankası (Kur.) 125.000,10 -19,35 157,19 İş Fin.Kir. 4,97 -1,58 7,34 İş Girişim 2,32 -0,85 13,73 İş GMYO 0,95 1,06 -12,04 İş Y. Men. Değ. 2,82 1,44 52,69 İş Yat. Ort. 0,92 0,00 24,64 İşbir Holding 211,00 -4,05 52,90 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,38 2,70 -54,76 İttifak Holding 6,20 1,97 100,00 İz Hayvancılık Tarım 4,69 -0,42 -28,83 İzmir Demir Çelik 1,58 -1,25 -4,82 İzmir Fırça 1,57 0,00 -24,15 İzocam 21,28 -0,09 -0,65 Jantsa Jant Sanayi 26,64 0,76 3,21 Kafein Yazılım 6,64 -0,30 -3,60 Kapital Yat. Holding 1,70 0,00 -40,77 Kaplamin 3,28 0,00 -8,89 Kardemir (A) 2,09 -0,95 14,84 Kardemir (B) 2,10 -0,47 14,75 Kardemir (D) 2,18 -1,36 0,00 Karel Elektronik 5,75 6,48 37,89 Karsan Otomotiv 1,11 0,91 -13,28 Karsu Tekstil 1,25 1,63 0,00 Karsusan Su Ürünleri San. 5,40 -1,28 45,95 Kartonsan 310,90 0,29 -2,53 Katmerciler Ekipman 3,21 4,22 -45,32 Kent Gıda 126,10 -0,71 5,97 Kerevitaş Gıda 1,60 0,00 -11,11 Kervansaray Yat. Holding 0,24 4,35 -31,43 Kiler GMYO 1,69 1,81 -3,43 Klimasan Klima 9,53 1,17 140,66 Koç Holding 16,23 1,44 17,19 Konfrut Gıda 28,02 -0,50 17,34 Konya Çimento 168,50 1,51 -5,34 Kordsa Teknik Tekstil 11,94 0,25 26,20 Koza Altın 47,58 0,76 -7,25 Koza Madencilik 6,95 -0,86 -3,74 Körfez GMYO 1,26 0,00 3,28 Kristal Kola 0,79 0,00 -24,76 Kron Telekomünikasyon 8,04 1,01 -7,59 Kuştur Kuşadası Turizm 36,00 0,00 162,58 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,08 0,93 -4,42 Kütahya Porselen 4,60 1,77 1,10 Lider Faktoring 1,99 1,53 -11,56 Link Bilgisayar 11,44 -0,95 37,50 Logo Yazılım 34,80 0,12 28,22 Lokman Hekim Sağlık 3,54 1,72 -21,33 Lüks Kadife 3,97 1,28 -18,14 Makina Takım 1,25 -0,79 -18,83 Mardin Çimento 2,75 -0,72 -0,97 Marka Yatırım Holding 0,69 -2,82 11,29 Marmaris Altınyunus 17,10 0,94 -2,62 Marshall 26,80 -0,59 6,26 Martı GMYO 0,58 -3,33 -10,77 Martı Otel 0,62 1,64 6,90 Mavi Giyim 34,22 0,88 6,21 Mazhar Zorlu Holding 4,19 0,24 9,97 Mega Polietilen 1,66 -1,78 -18,63 Menderes Tekstil 0,64 1,59 -11,11 Mensa 0,19 5,56 35,71 Merit Turizm 7,90 -3,07 31,89 Merko Gıda 0,61 0,00 -39,60 Metal Gayrimenkul 0,83 -3,49 -4,60 Metemtur Otelcilik 1,00 -0,99 -4,76 Metro Holding 0,99 -1,00 30,26 Metro Petrol ve Tesisleri 1,12 0,00 1,82 Metro Yatırım Ortaklığı 1,24 -1,59 5,08 Migros Ticaret 12,89 3,70 -13,49 Milpa 1,40 0,72 -2,05 Mistral GMYO 1,09 -0,91 -28,76 MLP Sağlık 12,27 -0,89 14,67 MMC San. ve Tic. Yat. 1,05 3,96 -4,55 Mondi Tire Kutsan 1,43 -0,69 -23,12 Net Holding 1,54 0,00 -21,43 Netaş Telekom. 6,53 11,24 1,08 Niğbaş Niğde Beton 8,49 6,13 112,25 Nuh Çimento 5,87 -0,17 -15,30 Nurol GMYO 2,07 0,98 -1,43 Odaş Elektrik 1,35 8,00 -4,12 Olmuksan-IP 3,13 -0,32 -7,12 Orge Enerji Elektrik 3,23 2,87 3,53 Orma Orman Mahsulleri 1,12 5,66 -6,67 Osmanlı Menkul 1,37 1,48 -20,35 Ostim Endüstriyel Yat 0,92 1,10 -14,81 Otokar 103,30 -1,43 20,27 Oyak Yat. Ort. 0,97 1,90 -38,74 Oylum Sınai Yatırımlar 1,04 0,00 1,96 Özak GMYO 2,19 1,86 3,79 Özbal Çelik Boru 1,09 0,00 -21,01 Özderici GMYO 0,67 0,00 -71,49 Özerden Plastik 3,06 2,34 25,53 Panora GMYO 4,11 0,98 11,22 Park Elek.Madencilik 1,95 0,00 -19,09 Parsan 11,69 1,39 33,45 Pegasus 35,20 3,83 53,58 Peker GMYO 3,98 -1,49 -51,61 Penguen Gıda 1,37 0,74 26,85 Pera GMYO 0,48 0,00 -37,66 Pergamon Dış Ticaret 6,11 -0,81 0,04 Petkim 4,84 1,47 -3,97 Petrokent Turizm 66,40 2,00 -3,35 Pınar Et ve Un 5,48 -0,54 23,51 Pınar Su 1,23 0,82 -1,60 Pınar Süt 6,43 3,04 3,43 Plastikkart 2,85 1,42 5,56 Polisan Holding 2,29 4,09 -24,04 Politeknik Metal 51,20 -3,31 46,01 Prizma Press Matbaacılık 1,91 2,14 23,23 QNB Finans Fin. Kir. 3,98 -0,25 -41,47 QNB Finansbank 6,00 -0,83 -33,41 Ral Yatırım Holding 4,42 0,68 140,22 Ray Sigorta 2,12 -0,47 52,52 Reysaş GMYO 0,70 1,45 1,45 Reysaş Lojistik 0,68 1,49 -8,11 Rhea Girişim 0,64 -3,03 -3,03 Rodrigo Tekstil 2,17 -1,81 14,21 Royal Halı 0,84 0,00 -15,15 RTA Laboratuvarları 1,24 -0,80 -28,74 Sabancı Holding 7,75 2,51 7,15 Safkar Ege Soğutmacılık 1,45 -2,03 -6,46 Salix Yatırım Holding 3,70 -2,12 -3,90 Sanel Mühendislik 3,68 -10,90 68,81 Sanifoam Sünger 1,63 0,00 30,40 Sanko Pazarlama 2,07 0,00 -6,10 Saray Matbaacılık 0,99 -1,00 -1,00 Sarkuysan 3,19 0,95 1,50 Sasa Polyester 6,23 0,81 4,36 Say Reklamcılık 0,82 0,00 -12,77 Sekuro Plastik 2,47 3,78 -16,55 Selçuk Ecza Deposu 4,69 0,00 72,52 Selçuk Gıda 1,57 1,95 18,05 Senkron Güvenlik 5,20 3,38 420,00 Serve Film Prodüksiyon 2,47 -15,70 26,67 Servet GMYO 4,20 0,00 -10,64 Seyitler Kimya 4,94 0,82 28,31 Silverline Endüstri 1,07 0,94 -20,15 Sinpaş GMYO 0,46 0,00 24,32 Smartiks Yazılım 2,45 0,41 Soda Sanayii 6,95 -0,36 2,73 Sodaş Sodyum Sanayii 6,84 -0,87 23,28 Söktaş 1,24 0,00 -2,36 Sönmez Filament 3,05 -0,33 -2,24 Sönmez Pamuklu 2,95 0,00 -5,45 Sumaş Suni Tahta 7,06 -0,28 0,86 Şeker Fin. Kir. 3,24 -1,82 14,89 Şekerbank 0,92 1,10 -16,36 Şişe Cam 5,20 0,15 -5,15 Şok Marketler 8,78 -5,29 -18,33 T. Halk Bankası 5,30 -1,12 -24,50 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,59 -0,17 -31,82 T.S.K.B. 0,68 -1,45 -16,05 T.Tuborg 7,74 0,39 -2,45 Taç Tarım Ürünleri 3,90 0,78 -22,92 Tat Gıda 4,40 2,09 15,18 TAV Havalimanları 25,44 2,66 15,68 Taze Kuru Gıda 5,49 0,92 -19,26 Tek-Art Turizm 0,68 0,00 -20,00 Tekfen Holding 24,88 0,89 26,74 Teknosa İç ve Dış Ticaret 1,90 1,06 -36,03 Temapol Polimer Plastik 2,81 0,00 -8,17 TGS Dış Ticaret 3,30 -2,94 40,43 Tofaş Oto. Fab. 16,92 2,48 9,08 Torunlar GMYO 1,99 3,11 31,79 Trabzon Liman 8,21 0,37 -2,15 Trabzonspor Sportif 0,87 -1,14 -36,78 Trakya Cam 2,82 1,29 -2,38 Trend GMYO 1,25 5,04 -1,57 TSKB GMYO 0,68 -1,45 -17,07 Tuğçelik 1,95 1,56 -8,45 Tukaş 3,70 6,02 122,89 Turcas Petrol 1,35 6,30 -4,26 Turkcell 11,64 -0,43 -4,35 Tümosan Motor ve Traktör 3,78 -0,26 -16,00 Tüpraş 131,00 5,82 25,56 Türk Hava Yolları 12,49 0,32 -22,47 Türk Prysmian Kablo 1,68 0,00 -2,59 Türk Telekom 4,64 2,88 18,97 Türk Traktör 27,44 0,51 -21,38 Türker Proje Gayrimenkul 23,22 -2,60 -27,75 Ufuk Yatırım 1,12 0,00 -1,75 Ulaşlar Turizm Yat. 1,36 1,49 19,30 Ulusoy Elektrik 20,82 0,29 30,45 Ulusoy Un Sanayi 2,19 0,92 5,29 Umpaş Holding 0,39 5,41 -29,09 Uşak Seramik 0,98 1,03 -11,71 Utopya Turizm 3,11 0,00 -24,15 Uzertaş Boya 0,84 -1,18 40,00 Ülker Bisküvi 19,05 1,65 29,86 Ünye Çimento 2,42 0,00 -30,26 Vakıf Fin. Kir. 1,40 -10,83 -21,35 Vakıf GMYO 1,59 -6,47 -20,10 Vakıf Yat. Ort. 1,21 -2,42 -20,39 Vakıflar Bankası 3,69 0,54 -5,38 Vakko Tekstil 2,81 1,81 7,73 Vanet Gıda 1,47 -0,68 13,08 Verusa Holding 19,26 0,84 16,02 Verusaturk Girisim 3,02 -0,33 -8,76 Vestel 9,75 -0,51 75,68 Vestel Beyaz Eşya 13,81 -2,13 41,39 Viking Kağıt 1,02 0,00 -7,27 Yapı Kredi Koray GMYO 1,36 -1,45 -20,93 Yapı ve Kredi Bank. 1,99 1,53 24,37 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,58 -0,77 -7,53 Yataş 4,06 3,57 -9,17 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,84 0,00 -10,64 Yeni Gimat GMYO 8,20 0,86 14,20 Yeşil GMYO 0,26 8,33 -3,70 Yeşil Yapı 0,25 0,00 -3,85 Yeşil Yatırım Holding 7,12 -0,42 -26,06 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.439,30 2,92 10,93 Yonga Mobilya 8,15 -19,94 23,48 Yünsa 4,29 2,63 2,76 Zorlu Enerji 1,14 0,88 -7,32

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)