Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 18.750,00
25,03
İş Bankası (B) 1.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|18.750,00
|25,03
|İş Bankası (B)
|1.400,00
|43,64
|İş Bankası (C)
|7,32
|-0,54
|47,05
|İş Bankası (Kur.)
|8.150,00
|31,52
|İş Fin.Kir.
|1,35
|-0,74
|30,58
|İş Girişim
|1,77
|-0,56
|18,00
|İş GMYO
|1,41
|0,00
|2,01
|İş Yat. Men. Değ.
|1,77
|0,00
|53,93
|İş Yat. Ort.
|0,91
|0,00
|8,33
|İşbir Holding
|169,20
|20,00
|67,36
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,44
|2,33
|57,14
|İttifak Holding
|2,10
|1,94
|17,98
|İz Hayvancılık Tarım
|1,91
|-0,52
|40,44
|İzmir Demir Çelik
|3,61
|-1,10
|36,23
|İzmir Fırça
|4,87
|2,96
|216,23
|İzocam
|28,48
|-0,07
|16,06
|Jantsa Jant Sanayi
|31,00
|1,11
|50,59
|Kapital Yat. Holding
|0,68
|0,00
|69,49
|Kaplamin
|3,43
|-0,87
|253,61
|Kardemir (A)
|2,93
|1,03
|107,80
|Kardemir (B)
|3,34
|4,70
|125,68
|Kardemir (D)
|2,62
|0,00
|127,83
|Karel Elektronik
|5,22
|0,00
|176,19
|Karsan Otomotiv
|1,60
|1,91
|48,15
|Karsu Tekstil
|2,00
|-0,50
|376,19
|Karsusan Su Ürünleri San.
|4,80
|3,23
|95,92
|Kartonsan
|295,70
|-0,03
|15,13
|Katmerciler Ekipman
|14,22
|3,72
|94,26
|Kent Gıda
|153,40
|0,07
|18,46
|Kerevitaş Gıda
|51,35
|0,49
|44,97
|Kervansaray Yat. Holding
|0,38
|-2,56
|72,73
|Kiler GMYO
|5,13
|-3,21
|237,50
|Klimasan Klima
|6,37
|-1,70
|-16,40
|Koç Holding
|17,37
|-1,25
|28,49
|Konfrut Gıda
|14,27
|0,35
|16,02
|Konya Çimento
|270,00
|-0,04
|4,09
|Kordsa Global
|7,57
|0,66
|21,66
|Koza Altın
|32,06
|-1,35
|96,21
|Koza Madencilik
|7,55
|-1,95
|252,80
|Körfez GMYO
|2,05
|-0,97
|36,67
|Kristal Kola
|3,55
|3,50
|148,25
|Kron Telekomünikasyon
|15,97
|-0,50
|218,34
|Kuştur Kuşadası Turizm
|10,49
|5,01
|35,52
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|3,90
|2,09
|25,78
|Kütahya Porselen
|6,20
|-0,16
|-14,35
|Lider Faktoring
|4,60
|-0,43
|-0,65
|Link Bilgisayar
|6,65
|-0,30
|9,02
|Logo Yazılım
|55,00
|-1,08
|1,20
|Lokman Hekim Sağlık
|5,18
|1,17
|33,46
|Lüks Kadife
|4,82
|-2,23
|23,59
|Makina Takım
|1,96
|-1,01
|39,01
|Mardin Çimento
|4,43
|1,37
|1,89
|Marka Yatırım Holding
|2,21
|-1,78
|145,56
|Marmaris Altınyunus
|18,01
|6,07
|-5,71
|Marshall
|40,12
|0,25
|16,29
|Martı GMYO
|0,71
|-2,74
|86,84
|Martı Otel
|1,09
|-3,54
|202,78
|Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret
|48,50
|-0,25
|Mazhar Zorlu Holding
|3,40
|0,00
|190,60
|MCT Danışmanlık
|6,19
|1,14
|23,55
|Mega Polietilen
|1,23
|0,00
|32,26
|Menba Holding
|0,78
|-21,21
|Menderes Tekstil
|0,95
|1,06
|58,33
|Mensa
|0,14
|7,69
|Merit Turizm
|7,60
|5,56
|87,65
|Merko Gıda
|1,31
|-0,76
|15,93
|Metal Gayrimenkul
|0,83
|-1,19
|10,67
|Metemtur Otelcilik
|1,61
|5,23
|13,38
|Metro Holding
|1,04
|0,00
|15,56
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,63
|0,00
|-10,54
|Migros Ticaret
|28,10
|-3,10
|59,84
|Milpa
|3,07
|-0,97
|219,79
|Mish Dekorasyon
|0,32
|-20,00
|28,00
|Mistral GMYO
|7,03
|1,30
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,91
|-3,19
|82,00
|Mondi Tire Kutsan
|1,98
|-2,46
|65,00
|Net Holding
|2,62
|0,77
|-14,29
|Net Turizm
|2,20
|-0,45
|66,67
|Netaş Telekom.
|13,80
|-0,36
|38,14
|Niğbaş Niğde Beton
|1,18
|0,85
|55,26
|Nuh Çimento
|10,08
|1,72
|8,64
|Nurol GMYO
|5,14
|3,84
|24,76
|Odaş Elektrik
|5,83
|1,57
|96,76
|Olmuksan-IP
|10,96
|4,18
|18,49
|Orge Enerji Elektrik
|9,87
|4,22
|70,05
|Orma Orman Mahsulleri
|1,13
|-0,88
|16,49
|Osmanlı Menkul
|2,85
|7,14
|-4,68
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,35
|-2,49
|-12,96
|Otokar
|115,40
|-0,43
|-11,68
|Oyak Yat. Ort.
|1,18
|3,51
|61,64
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,89
|-1,05
|0,53
|Özak GMYO
|2,60
|-0,76
|39,04
|Özbal Çelik Boru
|2,74
|2,24
|85,14
|Özderici GMYO
|1,75
|-1,69
|38,89
|Özerden Plastik
|2,76
|0,36
|13,67
|Panora GMYO
|3,94
|0,51
|-1,62
|Park Elek.Madencilik
|4,48
|-0,22
|119,61
|Parsan
|10,53
|0,38
|26,26
|Pegasus
|30,30
|-0,59
|114,13
|Penguen Gıda
|2,28
|0,88
|18,13
|Pera GMYO
|1,04
|0,97
|160,00
|Pergamon Dış Ticaret
|3,95
|0,00
|11,70
|Petkim
|6,37
|0,16
|87,04
|Petrokent Turizm
|51,00
|0,00
|15,91
|Pimaş
|4,29
|2,39
|58,30
|Pınar Et ve Un
|10,00
|0,30
|6,37
|Pınar Su
|1,88
|0,00
|6,21
|Pınar Süt
|13,79
|-0,36
|-7,43
|Plastikkart
|3,01
|3,08
|9,45
|Polisan Holding
|7,62
|0,40
|14,35
|Politeknik Metal
|32,78
|-0,36
|87,69
|Prizma Press Matbaacılık
|1,76
|-1,12
|-24,46
|Ray Sigorta
|1,49
|2,76
|156,90
|Reysaş GMYO
|1,40
|0,72
|108,96
|Reysaş Lojistik
|1,59
|2,58
|101,27
|Rhea Girişim
|1,18
|-1,67
|7,27
|Rodrigo Tekstil
|1,95
|3,17
|-21,37
|Royal Halı
|1,07
|0,94
|11,46
|RTA Laboratuvarları
|2,73
|1,87
|36,16
|Sabancı Holding
|10,51
|0,00
|17,21
|Salix Yatırım Holding
|4,89
|-2,00
|34,34
|Sanel Mühendislik
|1,87
|-0,53
|5,65
|Sanifoam Sünger
|2,04
|-1,92
|70,00
|Sanko Pazarlama
|2,99
|-0,99
|42,53
|Saray Matbaacılık
|1,19
|0,85
|17,82
|Sarkuysan
|2,92
|0,00
|58,38
|Sasa Polyester
|7,90
|4,77
|239,57
|Say Reklamcılık
|1,70
|3,03
|0,59
|Sekuro Plastik
|5,16
|1,78
|-41,36
|Selçuk Ecza Deposu
|3,90
|-0,26
|30,00
|Selçuk Gıda
|0,31
|-3,13
|3,33
|Senkron Güvenlik
|2,59
|-1,15
|37,04
|Serve Kırtasiye
|0,57
|7,55
|-3,39
|Servet GMYO
|3,26
|0,62
|14,39
|Seyitler Kimya
|4,03
|-0,25
|98,52
|Silverline Endüstri
|2,03
|3,57
|81,25
|Sinpaş GMYO
|0,84
|1,20
|44,83
|Soda Sanayii
|5,26
|0,19
|24,55
|Sodaş Sodyum Sanayii
|3,62
|0,28
|50,16
|Söktaş
|2,16
|0,93
|13,01
|Sönmez Filament
|3,65
|-1,88
|47,77
|Sönmez Pamuklu
|3,71
|0,27
|80,98
|Şeker Fin. Kir.
|2,13
|0,95
|82,31
|Şekerbank
|1,66
|3,75
|40,68
|Şişe Cam
|4,22
|-0,94
|24,06
|T. Halk Bankası
|13,12
|-0,15
|42,68
|T. Kalkınma Bank.
|4,74
|0,42
|67,49
|T.S.K.B.
|1,47
|-0,68
|25,52
|T.Tuborg
|11,03
|-0,63
|45,08
|Taç Tarım Ürünleri
|2,79
|-1,76
|16,25
|Tat Gıda
|5,90
|1,03
|5,76
|TAV Havalimanları
|19,95
|-4,64
|48,79
|Taze Kuru Gıda
|7,75
|-5,49
|Tek-Art Turizm
|1,02
|2,00
|67,21
|Tekfen Holding
|11,77
|-2,97
|89,04
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,32
|-1,48
|57,40
|Temapol Polimer Plastik
|5,09
|0,79
|-45,79
|Tesco Kipa
|3,03
|-0,33
|94,23
|TGS Dış Ticaret
|4,88
|-0,41
|31,18
|Tofaş Oto. Fab.
|32,30
|-1,28
|34,55
|Torunlar GMYO
|6,23
|0,81
|53,31
|Trabzonspor Sportif
|2,98
|-1,65
|4,93
|Trakya Cam
|3,57
|-1,11
|57,26
|Transtürk Hold.
|0,41
|-4,65
|7,89
|TSKB GMYO
|0,69
|0,00
|4,55
|Tuğçelik
|3,48
|-0,85
|-12,56
|Tukaş
|2,52
|-0,79
|86,67
|Turcas Petrol
|2,78
|1,09
|90,41
|Turkcell
|13,38
|1,44
|42,61
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,25
|-0,55
|-2,16
|Tüpraş
|123,00
|-1,20
|86,87
|Türk Hava Yolları
|10,47
|2,35
|108,98
|Türk Prysmian Kablo
|2,63
|2,73
|26,48
|Türk Telekom
|6,98
|-0,71
|32,20
|Türk Traktör
|85,20
|-1,27
|20,51
|Türker Proje Gayrimenkul
|40,38
|0,95
|16,71
|Ufuk Yatırım
|1,38
|0,00
|21,05
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,61
|-0,62
|37,61
|Ulusoy Elektrik
|15,47
|1,84
|117,77
|Ulusoy Un Sanayi
|3,08
|-2,22
|73,03
|Umpaş Holding
|0,56
|-1,75
|27,27
|Usaş Yatırımlar Holding
|0,60
|-1,64
|66,67
|Uşak Seramik
|3,01
|-0,66
|118,12
|Utopya Turizm
|5,07
|4,32
|128,38
|Uzertaş Boya
|1,01
|1,00
|17,44
|Ülker Bisküvi
|20,32
|-2,50
|27,08
|Ünye Çimento
|4,48
|2,28
|11,19
|Vakıf Fin. Kir.
|2,24
|6,16
|82,24
|Vakıf GMYO
|3,11
|0,97
|37,48
|Vakıf Yat. Ort.
|1,58
|1,28
|39,82
|Vakıflar Bankası
|6,79
|-0,73
|57,23
|Vakko Tekstil
|3,68
|-3,66
|80,39
|Vanet Gıda
|2,06
|0,00
|-12,34
|Verusa Holding
|14,95
|-0,27
|3,57
|Verusaturk Girisim
|2,56
|1,19
|-15,80
|Vestel
|8,47
|-1,17
|33,39
|Vestel Beyaz Eşya
|11,11
|0,09
|0,01
|Viking Kağıt
|1,01
|-0,98
|10,48
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,58
|-0,77
|115,00
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,63
|-1,07
|34,99
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,80
|0,00
|75,00
|Yataş
|18,15
|0,28
|245,06
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,66
|0,00
|17,70
|Yazıcılar Holdıng
|22,20
|0,00
|70,89
|Yeni Gimat GMYO
|12,29
|0,74
|-4,76
|Yeşil GMYO
|0,75
|-1,32
|31,58
|Yeşil Yapı
|1,66
|-2,92
|86,52
|Yeşil Yatırım Holding
|5,71
|5,74
|596,34
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|1.760,00
|0,00
|6,01
|Yonga Mobilya
|264,00
|1,54
|8,19
|Yünsa
|3,61
|11,08
|44,40
|Zorlu Enerji
|1,78
|-0,56
|52,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)