Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,80
|-1,23
|-37,98
|Acıpayam Selüloz
|16,28
|-1,57
|-4,39
|Adel Kalemcilik
|27,04
|0,97
|-21,02
|Adese Gayrimenkul
|1,25
|-3,85
|-55,36
|Afyon Çimento
|3,69
|-1,34
|-27,79
|AGESA Hayat Emeklilik
|19,31
|2,88
|9,81
|Ak Enerji
|1,58
|0,00
|-28,51
|Akbank
|5,57
|-0,89
|-17,58
|Akçansa
|14,63
|-0,75
|-9,14
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,90
|4,97
|-20,94
|Akfen GMYO
|2,11
|0,48
|-19,18
|Akın Tekstil
|35,36
|-4,23
|11,34
|Akiş GMYO
|1,79
|-0,56
|-35,89
|Akmerkez GMYO
|39,98
|2,83
|-35,98
|Aksa
|18,74
|-1,11
|35,65
|Aksa Enerji
|13,55
|-2,59
|82,12
|Aksigorta
|7,65
|1,06
|-12,05
|Aksu Enerji
|10,25
|-2,38
|35,81
|Alarko Carrıer
|295,00
|-2,77
|-18,85
|Alarko GMYO
|20,82
|-0,38
|-17,81
|Alarko Holding
|9,37
|-4,39
|9,96
|Albaraka Türk
|1,50
|0,00
|-22,68
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,74
|1,06
|-16,59
|Alkim Kağıt
|14,96
|-1,71
|15,58
|Alkim Kimya
|15,49
|-8,13
|9,96
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,72
|5,52
|-21,46
|Altınyunus Çeşme
|50,05
|0,30
|0,18
|Anadolu Efes
|21,76
|-1,09
|1,87
|Anadolu Grubu Holding
|25,28
|1,94
|-3,23
|Anadolu Hayat Emek.
|9,15
|-0,54
|13,87
|Anadolu Isuzu
|16,15
|-0,92
|-10,28
|Anadolu Sigorta
|6,33
|-0,16
|-12,33
|Anel Elektrik
|2,65
|-2,57
|-16,40
|Arçelik
|32,96
|-0,24
|15,82
|ARD Bilişim Teknolojileri
|52,70
|0,09
|9,61
|Arena Bilgisayar
|11,02
|0,09
|1,08
|Armada Bilgisayar
|54,10
|1,03
|10,23
|Arsan Tekstil
|4,54
|0,89
|12,51
|Arzum Ev Aletleri
|17,50
|3,06
|-27,58
|Aselsan
|15,28
|0,13
|-16,27
|Ata GMYO
|4,52
|-3,42
|-17,97
|Atakule GMYO
|4,11
|9,89
|75,56
|Atlantis Yatırım Holding
|3,59
|1,70
|-35,43
|Atlas Yat. Ort.
|1,52
|0,66
|-13,14
|ATP Bilgisayar
|32,18
|0,56
|Avrasya GMYO
|3,15
|-1,56
|20,26
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,86
|1,42
|-10,63
|Avrupa Yatırım Holding
|4,85
|0,62
|-19,17
|Aydem Enerji
|7,61
|-2,19
|Ayen Enerji
|4,77
|-0,21
|-11,83
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,69
|-3,95
|74,56
|Aygaz
|14,17
|-1,25
|-0,12
|Bagfaş
|17,69
|-1,94
|-11,55
|Bak Ambalaj
|21,70
|-1,99
|9,73
|Balatacılar Balatacılık
|4,70
|-2,89
|-42,96
|Bantaş Ambalaj
|3,55
|-0,84
|13,54
|Banvit
|66,40
|-0,08
|27,69
|Başkent Doğalgaz GMYO
|20,40
|-0,97
|Baştaş Başkent Çimento
|10,00
|-1,09
|-42,43
|Batı Çimento
|12,82
|-4,04
|172,19
|Batısöke Çimento
|2,24
|-0,44
|-8,20
|Bayrak Taban Sanayi
|8,73
|0,34
|-17,72
|Bera Holding
|10,02
|0,00
|-50,59
|Berkosan Yalıtım
|9,84
|-1,30
|10,31
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,18
|1,64
|52,97
|Beyaz Filo
|8,81
|-1,89
|-12,59
|Bilici Yatırım
|18,70
|-0,69
|237,95
|Bim Mağazalar
|71,10
|2,01
|-0,27
|Biotrend Çevre ve Enerji
|28,00
|-2,44
|Birko Mensucat
|1,06
|-0,93
|-4,50
|Birlik Mensucat
|2,16
|1,89
|-37,57
|Bizim Mağazaları
|12,73
|-1,32
|-17,12
|BMS Çelik Hasır
|8,59
|0,00
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,64
|-0,85
|Borusan Mannesmann
|26,10
|-2,32
|-6,12
|Borusan Yat. Paz.
|381,20
|-6,80
|-16,09
|Bosch Fren Sistemleri
|843,90
|-0,48
|-31,37
|Bossa
|30,80
|0,39
|72,55
|Brisa
|21,92
|-0,36
|13,20
|Burçelik
|18,56
|-0,22
|-11,70
|Burçelik Vana
|21,80
|0,74
|-56,10
|Bursa Çimento
|3,51
|0,57
|-29,48
|Carrefoursa
|36,54
|-1,19
|-49,11
|Casa Emtia Petrol
|111,40
|1,27
|5,09
|Ceo Event Medya
|8,24
|0,37
|28,15
|Coca Cola İçecek
|86,60
|-0,80
|36,36
|Cosmos Yat. Holding
|10,99
|1,29
|36,35
|Credıtwest Faktorıng
|4,66
|0,22
|-20,61
|Çan2 Termik
|12,10
|0,50
|Çelebi
|169,50
|-0,53
|-7,14
|Çelik Halat
|6,39
|-2,29
|-29,76
|Çemaş Döküm
|1,24
|-1,59
|-27,17
|Çemtaş
|13,55
|-0,66
|-13,76
|Çimbeton
|209,00
|-0,62
|-29,51
|Çimentaş
|28,00
|-0,28
|-22,57
|Çimsa
|24,80
|-3,20
|39,33
|Çuhadaroğlu Metal
|7,76
|-0,64
|2,01
|Dagi Giyim
|4,16
|9,76
|22,12
|Dagi Yatırım Holding
|15,06
|-0,33
|16,74
|Dardanel
|2,49
|4,62
|-53,24
|Datagate Bilgisayar
|11,97
|2,57
|-25,70
|Demısaş Döküm
|8,04
|9,99
|24,16
|Denge Holding
|1,73
|4,22
|-43,04
|Deniz GMYO
|2,27
|0,44
|23,23
|Derimod
|10,07
|-0,30
|3,39
|Derlüks Yatırım Holding
|5,00
|0,20
|-43,31
|Desa Deri
|9,09
|-1,62
|-6,67
|Despec Bilgisayar
|9,88
|0,71
|-24,35
|Deva Holding
|24,78
|-0,88
|3,00
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,61
|-0,68
|7,75
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,85
|-4,68
|-23,59
|Ditaş Doğan
|15,93
|-2,45
|22,48
|DO-CO
|657,10
|-0,99
|4,30
|Doğan Burda
|23,20
|7,41
|3,39
|Doğan Holding
|2,70
|-3,23
|-9,95
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,19
|0,00
|-5,97
|Doğusan
|6,79
|-2,58
|55,02
|Doğuş GMYO
|8,71
|0,00
|6,61
|Doğuş Otomotiv
|26,20
|-0,38
|1,07
|Döktaş Dökümcülük
|29,00
|1,97
|-5,29
|Duran Doğan Basım
|11,17
|2,20
|6,48
|Dyo Boya
|10,78
|-1,01
|-4,15
|Eczacıbaşı İlaç
|6,08
|-1,46
|-15,58
|Eczacıbaşı Yatırım
|42,38
|-2,57
|57,43
|E-Data Teknoloji
|17,53
|9,97
|Edip Gayrimenkul
|3,67
|5,76
|10,54
|Ege Endüstri
|1.255,00
|-0,87
|-24,62
|Ege Gübre
|176,60
|-2,38
|23,10
|Ege Profil
|30,30
|3,70
|-20,76
|Ege Seramik
|13,45
|-2,68
|39,20
|Egeplast
|23,76
|1,19
|-28,65
|Ekiz Kimya
|6,66
|-0,75
|-6,59
|Emek Elektrik
|3,04
|2,70
|6,47
|Eminiş Ambalaj
|19,00
|-7,32
|-48,43
|Emlak Konut GMYO
|1,84
|0,00
|-12,99
|Enerjisa Enerji
|10,59
|-1,12
|-8,16
|Enka İnşaat
|10,11
|1,71
|43,57
|Erbosan
|145,70
|0,48
|259,27
|Ereğli Demir Çelik
|18,55
|-2,47
|41,21
|Ersu Gıda
|3,36
|0,00
|-31,98
|Escar Turizm Taşımacılık
|20,24
|10,00
|Escort Teknoloji
|5,78
|-1,20
|-12,02
|Esenboğa Elektrik
|30,70
|-0,07
|61,36
|Etiler Gıda
|5,10
|0,00
|28,14
|Euro Kapital Yat. Ort.
|7,24
|2,99
|89,55
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,57
|-1,65
|0,90
|Euro Yat. Ort.
|3,54
|-0,56
|-20,30
|Euro Yatırım Holding
|3,18
|-2,15
|11,97
|Fade Gıda
|8,65
|5,23
|66,29
|Fenerbahçe Futbol
|34,68
|1,64
|17,32
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,47
|-0,80
|-16,21
|F-M İzmit Piston
|111,70
|-1,93
|-8,89
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|15,68
|9,50
|20,34
|Ford Otosan
|170,90
|-1,38
|39,92
|Formet Metal ve Cam
|1,23
|0,00
|-49,86
|Frigo Pak Gıda
|17,08
|0,18
|-18,59
|Galata Wind Enerji
|3,76
|-1,05
|Galatasaray Sportif
|3,73
|0,54
|-7,90
|Garanti Bankası
|9,29
|-1,38
|-8,48
|Garanti Faktoring
|8,13
|-1,81
|-26,95
|Garanti Yat. Ort.
|2,24
|-0,44
|-30,35
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,32
|-0,54
|23,52
|Gediz Ambalaj
|38,76
|-1,82
|44,63
|Gen İlaç
|16,30
|-1,57
|Gentaş
|3,15
|-0,32
|-30,21
|Gersan Elektrik
|5,91
|1,37
|-3,75
|Girişim Elektrik Sanayi
|18,70
|Global Men. Değ.
|6,23
|0,48
|3,66
|Global Yat. Holding
|2,34
|0,00
|-33,39
|Good-Year
|7,63
|0,39
|-4,25
|Göltaş Çimento
|44,40
|3,74
|8,18
|Gözde Girişim
|5,60
|0,18
|-29,82
|GSD Denizcilik
|2,48
|-0,40
|1,84
|GSD Holding
|1,82
|-1,09
|-27,49
|Gübre Fabrik.
|53,15
|-0,47
|-38,23
|Güler Yat. Holding
|2,36
|0,85
|-31,85
|Halk GMYO
|2,21
|-0,45
|-27,49
|Hatay Tekstil
|16,57
|-2,18
|21,52
|Hedef Girişim
|2,63
|1,94
|4,17
|Hektaş
|7,85
|-1,88
|46,94
|HUB Girişim
|10,34
|-1,05
|-43,19
|Hürriyet Gzt.
|1,41
|-0,70
|-32,86
|ICBC Turkey Bank
|5,15
|-0,77
|-20,77
|İdealist Danışmanlık
|42,80
|9,97
|217,98
|İdealist GMYO
|2,78
|0,00
|17,15
|İhlas Ev Aletleri
|1,03
|0,00
|-44,71
|İhlas Gayrimenkul
|0,96
|-1,03
|-23,20
|İhlas Gazetecilik
|1,17
|0,00
|-52,51
|İhlas Holding
|0,60
|1,69
|-46,56
|İhlas Yayın Holding
|0,81
|0,00
|-28,95
|İndeks Bilgisayar
|5,93
|0,17
|27,64
|Info Yatırım
|3,62
|3,43
|-22,49
|İntema
|39,10
|1,30
|-2,01
|Inveo Yatırım Holding
|100,10
|-0,10
|126,37
|İpek Doğal Enerji
|12,07
|2,72
|-7,72
|İskenderun Demir Çelik
|12,35
|-2,29
|36,67
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500