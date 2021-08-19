Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,80 -1,23 -37,98 Acıpayam Selüloz 16,28 -1,57 -4,39 Adel Kalemcilik 27,04 0,97 -21,02 Adese Gayrimenkul 1,25 -3,85 -55,36 Afyon Çimento 3,69 -1,34 -27,79 AGESA Hayat Emeklilik 19,31 2,88 9,81 Ak Enerji 1,58 0,00 -28,51 Akbank 5,57 -0,89 -17,58 Akçansa 14,63 -0,75 -9,14 Akdeniz Yatırım Hold. 1,90 4,97 -20,94 Akfen GMYO 2,11 0,48 -19,18 Akın Tekstil 35,36 -4,23 11,34 Akiş GMYO 1,79 -0,56 -35,89 Akmerkez GMYO 39,98 2,83 -35,98 Aksa 18,74 -1,11 35,65 Aksa Enerji 13,55 -2,59 82,12 Aksigorta 7,65 1,06 -12,05 Aksu Enerji 10,25 -2,38 35,81 Alarko Carrıer 295,00 -2,77 -18,85 Alarko GMYO 20,82 -0,38 -17,81 Alarko Holding 9,37 -4,39 9,96 Albaraka Türk 1,50 0,00 -22,68 Alcatel Lucent Teletaş 24,74 1,06 -16,59 Alkim Kağıt 14,96 -1,71 15,58 Alkim Kimya 15,49 -8,13 9,96 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,72 5,52 -21,46 Altınyunus Çeşme 50,05 0,30 0,18 Anadolu Efes 21,76 -1,09 1,87 Anadolu Grubu Holding 25,28 1,94 -3,23 Anadolu Hayat Emek. 9,15 -0,54 13,87 Anadolu Isuzu 16,15 -0,92 -10,28 Anadolu Sigorta 6,33 -0,16 -12,33 Anel Elektrik 2,65 -2,57 -16,40 Arçelik 32,96 -0,24 15,82 ARD Bilişim Teknolojileri 52,70 0,09 9,61 Arena Bilgisayar 11,02 0,09 1,08 Armada Bilgisayar 54,10 1,03 10,23 Arsan Tekstil 4,54 0,89 12,51 Arzum Ev Aletleri 17,50 3,06 -27,58 Aselsan 15,28 0,13 -16,27 Ata GMYO 4,52 -3,42 -17,97 Atakule GMYO 4,11 9,89 75,56 Atlantis Yatırım Holding 3,59 1,70 -35,43 Atlas Yat. Ort. 1,52 0,66 -13,14 ATP Bilgisayar 32,18 0,56 Avrasya GMYO 3,15 -1,56 20,26 Avrasya Petrol ve Tur. 2,86 1,42 -10,63 Avrupa Yatırım Holding 4,85 0,62 -19,17 Aydem Enerji 7,61 -2,19 Ayen Enerji 4,77 -0,21 -11,83 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,69 -3,95 74,56 Aygaz 14,17 -1,25 -0,12 Bagfaş 17,69 -1,94 -11,55 Bak Ambalaj 21,70 -1,99 9,73 Balatacılar Balatacılık 4,70 -2,89 -42,96 Bantaş Ambalaj 3,55 -0,84 13,54 Banvit 66,40 -0,08 27,69 Başkent Doğalgaz GMYO 20,40 -0,97 Baştaş Başkent Çimento 10,00 -1,09 -42,43 Batı Çimento 12,82 -4,04 172,19 Batısöke Çimento 2,24 -0,44 -8,20 Bayrak Taban Sanayi 8,73 0,34 -17,72 Bera Holding 10,02 0,00 -50,59 Berkosan Yalıtım 9,84 -1,30 10,31 Beşiktaş Futbol Yat. 6,18 1,64 52,97 Beyaz Filo 8,81 -1,89 -12,59 Bilici Yatırım 18,70 -0,69 237,95 Bim Mağazalar 71,10 2,01 -0,27 Biotrend Çevre ve Enerji 28,00 -2,44 Birko Mensucat 1,06 -0,93 -4,50 Birlik Mensucat 2,16 1,89 -37,57 Bizim Mağazaları 12,73 -1,32 -17,12 BMS Çelik Hasır 8,59 0,00 Boğaziçi Beton Sanayi 4,64 -0,85 Borusan Mannesmann 26,10 -2,32 -6,12 Borusan Yat. Paz. 381,20 -6,80 -16,09 Bosch Fren Sistemleri 843,90 -0,48 -31,37 Bossa 30,80 0,39 72,55 Brisa 21,92 -0,36 13,20 Burçelik 18,56 -0,22 -11,70 Burçelik Vana 21,80 0,74 -56,10 Bursa Çimento 3,51 0,57 -29,48 Carrefoursa 36,54 -1,19 -49,11 Casa Emtia Petrol 111,40 1,27 5,09 Ceo Event Medya 8,24 0,37 28,15 Coca Cola İçecek 86,60 -0,80 36,36 Cosmos Yat. Holding 10,99 1,29 36,35 Credıtwest Faktorıng 4,66 0,22 -20,61 Çan2 Termik 12,10 0,50 Çelebi 169,50 -0,53 -7,14 Çelik Halat 6,39 -2,29 -29,76 Çemaş Döküm 1,24 -1,59 -27,17 Çemtaş 13,55 -0,66 -13,76 Çimbeton 209,00 -0,62 -29,51 Çimentaş 28,00 -0,28 -22,57 Çimsa 24,80 -3,20 39,33 Çuhadaroğlu Metal 7,76 -0,64 2,01 Dagi Giyim 4,16 9,76 22,12 Dagi Yatırım Holding 15,06 -0,33 16,74 Dardanel 2,49 4,62 -53,24 Datagate Bilgisayar 11,97 2,57 -25,70 Demısaş Döküm 8,04 9,99 24,16 Denge Holding 1,73 4,22 -43,04 Deniz GMYO 2,27 0,44 23,23 Derimod 10,07 -0,30 3,39 Derlüks Yatırım Holding 5,00 0,20 -43,31 Desa Deri 9,09 -1,62 -6,67 Despec Bilgisayar 9,88 0,71 -24,35 Deva Holding 24,78 -0,88 3,00 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,61 -0,68 7,75 Diriteks Diriliş Tekstil 2,85 -4,68 -23,59 Ditaş Doğan 15,93 -2,45 22,48 DO-CO 657,10 -0,99 4,30 Doğan Burda 23,20 7,41 3,39 Doğan Holding 2,70 -3,23 -9,95 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,19 0,00 -5,97 Doğusan 6,79 -2,58 55,02 Doğuş GMYO 8,71 0,00 6,61 Doğuş Otomotiv 26,20 -0,38 1,07 Döktaş Dökümcülük 29,00 1,97 -5,29 Duran Doğan Basım 11,17 2,20 6,48 Dyo Boya 10,78 -1,01 -4,15 Eczacıbaşı İlaç 6,08 -1,46 -15,58 Eczacıbaşı Yatırım 42,38 -2,57 57,43 E-Data Teknoloji 17,53 9,97 Edip Gayrimenkul 3,67 5,76 10,54 Ege Endüstri 1.255,00 -0,87 -24,62 Ege Gübre 176,60 -2,38 23,10 Ege Profil 30,30 3,70 -20,76 Ege Seramik 13,45 -2,68 39,20 Egeplast 23,76 1,19 -28,65 Ekiz Kimya 6,66 -0,75 -6,59 Emek Elektrik 3,04 2,70 6,47 Eminiş Ambalaj 19,00 -7,32 -48,43 Emlak Konut GMYO 1,84 0,00 -12,99 Enerjisa Enerji 10,59 -1,12 -8,16 Enka İnşaat 10,11 1,71 43,57 Erbosan 145,70 0,48 259,27 Ereğli Demir Çelik 18,55 -2,47 41,21 Ersu Gıda 3,36 0,00 -31,98 Escar Turizm Taşımacılık 20,24 10,00 Escort Teknoloji 5,78 -1,20 -12,02 Esenboğa Elektrik 30,70 -0,07 61,36 Etiler Gıda 5,10 0,00 28,14 Euro Kapital Yat. Ort. 7,24 2,99 89,55 Euro Trend Yat. Ort. 3,57 -1,65 0,90 Euro Yat. Ort. 3,54 -0,56 -20,30 Euro Yatırım Holding 3,18 -2,15 11,97 Fade Gıda 8,65 5,23 66,29 Fenerbahçe Futbol 34,68 1,64 17,32 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,47 -0,80 -16,21 F-M İzmit Piston 111,70 -1,93 -8,89 Fonet Bilgi Teknolojileri 15,68 9,50 20,34 Ford Otosan 170,90 -1,38 39,92 Formet Metal ve Cam 1,23 0,00 -49,86 Frigo Pak Gıda 17,08 0,18 -18,59 Galata Wind Enerji 3,76 -1,05 Galatasaray Sportif 3,73 0,54 -7,90 Garanti Bankası 9,29 -1,38 -8,48 Garanti Faktoring 8,13 -1,81 -26,95 Garanti Yat. Ort. 2,24 -0,44 -30,35 Gedik Y. Men. Değ. 7,32 -0,54 23,52 Gediz Ambalaj 38,76 -1,82 44,63 Gen İlaç 16,30 -1,57 Gentaş 3,15 -0,32 -30,21 Gersan Elektrik 5,91 1,37 -3,75 Girişim Elektrik Sanayi 18,70 Global Men. Değ. 6,23 0,48 3,66 Global Yat. Holding 2,34 0,00 -33,39 Good-Year 7,63 0,39 -4,25 Göltaş Çimento 44,40 3,74 8,18 Gözde Girişim 5,60 0,18 -29,82 GSD Denizcilik 2,48 -0,40 1,84 GSD Holding 1,82 -1,09 -27,49 Gübre Fabrik. 53,15 -0,47 -38,23 Güler Yat. Holding 2,36 0,85 -31,85 Halk GMYO 2,21 -0,45 -27,49 Hatay Tekstil 16,57 -2,18 21,52 Hedef Girişim 2,63 1,94 4,17 Hektaş 7,85 -1,88 46,94 HUB Girişim 10,34 -1,05 -43,19 Hürriyet Gzt. 1,41 -0,70 -32,86 ICBC Turkey Bank 5,15 -0,77 -20,77 İdealist Danışmanlık 42,80 9,97 217,98 İdealist GMYO 2,78 0,00 17,15 İhlas Ev Aletleri 1,03 0,00 -44,71 İhlas Gayrimenkul 0,96 -1,03 -23,20 İhlas Gazetecilik 1,17 0,00 -52,51 İhlas Holding 0,60 1,69 -46,56 İhlas Yayın Holding 0,81 0,00 -28,95 İndeks Bilgisayar 5,93 0,17 27,64 Info Yatırım 3,62 3,43 -22,49 İntema 39,10 1,30 -2,01 Inveo Yatırım Holding 100,10 -0,10 126,37 İpek Doğal Enerji 12,07 2,72 -7,72 İskenderun Demir Çelik 12,35 -2,29 36,67 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara