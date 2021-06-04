Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 6,07 -1,62 -21,58 Acıpayam Selüloz 17,48 -1,58 2,10 Adel Kalemcilik 22,50 -1,83 -34,28 Adese Gayrimenkul 1,37 -2,14 -51,07 Afyon Çimento 4,15 -1,89 -18,79 Ak Enerji 1,51 -1,31 -31,67 Akbank 5,28 0,38 -21,87 Akçansa 17,90 -1,49 11,16 Akdeniz Yatırım Hold. 1,71 0,00 -28,84 Akfen GMYO 4,26 -2,52 -12,35 Akın Tekstil 37,30 -1,74 17,44 Akiş GMYO 1,92 0,52 -31,24 Akmerkez GMYO 42,80 2,59 -31,47 Aksa 15,85 -0,81 14,73 Aksa Enerji 13,58 -0,07 82,53 Aksigorta 7,71 0,00 -11,36 Aksu Enerji 5,53 0,91 -26,73 Alarko Carrıer 315,90 2,90 -13,43 Alarko GMYO 22,20 0,63 -12,36 Alarko Holding 9,50 -0,94 11,48 Albaraka Türk 1,60 0,63 -17,53 Alcatel Lucent Teletaş 25,12 -0,63 -15,31 Alkim Kağıt 15,70 -0,06 21,29 Alkim Kimya 15,79 -0,13 12,09 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,13 0,00 -2,74 Altınyunus Çeşme 71,55 -1,72 43,21 Anadolu Efes 22,82 0,62 6,83 Anadolu Grubu Holding 23,04 0,79 -11,81 Anadolu Hayat Emek. 9,17 1,10 14,12 Anadolu Isuzu 17,99 -0,44 -0,06 Anadolu Sigorta 6,47 -1,37 -10,39 Anel Elektrik 3,27 -2,39 3,15 Arçelik 31,28 -1,14 9,91 ARD Bilişim Teknolojileri 49,64 1,43 3,24 Arena Bilgisayar 41,96 -0,29 23,16 Armada Bilgisayar 44,64 -0,27 -9,05 Arsan Tekstil 5,19 -1,52 28,62 Arzum Ev Aletleri 19,75 0,51 -19,78 Aselsan 15,08 0,33 -17,37 Ata GMYO 3,81 -4,99 -30,85 Atakule GMYO 2,37 -1,25 -5,95 Atlantis Yatırım Holding 4,31 -2,05 -22,48 Atlas Yat. Ort. 1,55 1,97 -11,43 ATP Ticari Bilgisayar 26,40 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,59 -0,54 5,72 Avrasya GMYO 2,73 -1,44 4,22 Avrasya Petrol ve Tur. 3,30 1,23 3,12 Avrupa Yatırım Holding 7,68 -0,39 28,00 Aydem Enerji 7,20 -1,91 Ayen Enerji 5,30 -4,50 -2,03 Ayes Çelik Hasır ve Çit 22,44 -3,28 98,94 Aygaz 14,00 0,79 -1,31 Bagfaş 24,40 3,74 22,00 Bak Ambalaj 21,30 -0,37 5,45 Balatacılar Balatacılık 5,99 -2,12 -27,31 Bantaş Ambalaj 5,82 -0,68 24,09 Banvit 58,45 2,45 12,40 Baştaş Başkent Çimento 13,99 -2,58 -19,46 Batı Çimento 11,81 -1,67 150,74 Batısöke Çimento 2,55 -2,67 4,51 Bayrak Taban Sanayi 12,30 -3,38 15,93 Bera Holding 23,68 1,89 16,77 Berkosan Yalıtım 10,22 -2,29 14,57 Beşiktaş Futbol Yat. 6,07 7,62 50,25 Beyaz Filo 9,94 -0,50 -2,36 Bilici Yatırım 18,00 0,00 171,08 Bim Mağazalar 62,20 0,89 -12,76 Biotrend Çevre ve Enerji 17,86 0,90 Birko Mensucat 1,08 -1,82 -2,70 Birlik Mensucat 2,37 -1,25 -31,50 Bizim Mağazaları 12,17 -0,25 -20,77 Boğaziçi Beton 4,23 9,87 Borusan Mannesmann 28,20 0,86 1,44 Borusan Yat. Paz. 352,70 0,80 -22,36 Bosch Fren Sistemleri 873,00 2,09 -29,01 Bossa 26,40 -0,38 47,90 Brisa 22,62 0,98 16,82 Burçelik 20,62 -1,15 -1,90 Burçelik Vana 25,80 -1,30 -48,05 Bursa Çimento 3,85 -0,26 -22,65 Carrefoursa 41,00 -1,68 -42,90 Casa Emtia Petrol 154,00 -1,53 45,28 Ceo Event Medya 10,93 1,02 69,98 Coca Cola İçecek 79,00 0,00 24,39 Cosmos Yat. Holding 11,00 4,56 36,48 Credıtwest Faktorıng 3,33 4,39 -43,27 Çan2 Termik 7,54 -5,63 Çelebi 282,00 -1,74 54,50 Çelik Halat 6,52 -2,83 -28,33 Çemaş Döküm 1,26 0,00 -26,00 Çemtaş 14,06 -0,28 -10,51 Çimbeton 246,60 -0,92 -16,83 Çimentaş 32,34 -0,86 -10,56 Çimsa 23,64 -1,91 32,81 Çuhadaroğlu Metal 7,73 -7,43 1,61 Dagi Giyim 2,12 -0,93 -37,76 Dagi Yatırım Holding 11,63 -1,44 -9,84 Dardanel 18,77 -0,90 -43,97 Datagate Bilgisayar 13,42 4,19 -16,70 Demısaş Döküm 6,61 -0,75 2,08 Denge Holding 4,98 3,97 -9,12 Deniz GMYO 1,84 1,10 -0,11 Derimod 11,75 3,52 20,64 Derlüks Yatırım Holding 5,52 -3,50 -37,41 Desa Deri 13,22 2,96 35,73 Despec Bilgisayar 10,22 0,00 -21,75 Deva Holding 25,78 0,86 7,16 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,00 1,69 11,37 Diriteks Diriliş Tekstil 6,15 -6,82 64,88 Ditaş Doğan 18,02 -0,44 38,55 DO-CO 774,40 0,12 22,92 Doğan Burda 13,90 9,97 -38,06 Doğan Holding 2,95 0,68 -1,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,32 -0,85 -0,38 Doğusan 4,93 -1,60 12,56 Doğuş GMYO 9,00 -0,22 10,16 Doğuş Otomotiv 25,14 -1,41 -7,98 Döktaş Dökümcülük 34,04 -4,11 11,17 Duran Doğan Basım 11,19 -0,97 6,67 Dyo Boya 12,49 -0,72 11,05 Eczacıbaşı İlaç 6,19 -0,48 -14,05 Eczacıbaşı Yatırım 39,18 2,51 45,55 Edip Gayrimenkul 2,37 -3,66 -28,61 Ege Endüstri 1.238,20 -0,71 -25,63 Ege Gübre 201,30 2,55 40,32 Ege Profil 28,96 0,56 -24,27 Ege Seramik 14,60 -0,54 41,89 Egeplast 32,40 6,72 -2,70 Ekiz Kimya 6,18 0,98 -13,32 Emek Elektrik 1,86 1,09 -34,86 Eminiş Ambalaj 22,20 5,82 -39,74 Emlak Konut GMYO 1,95 0,52 -7,79 Enerjisa Enerji 10,84 0,56 -5,99 Enka İnşaat 9,08 3,53 28,94 Erbosan 97,35 7,93 140,05 Ereğli Demir Çelik 18,91 -0,79 43,95 Ersu Gıda 3,70 -1,07 -25,10 Escort Teknoloji 5,58 3,14 -15,07 Esenboğa Elektrik 31,04 0,84 63,14 Etiler Gıda 6,16 0,16 54,77 Euro Kapital Yat. Ort. 5,73 -2,88 48,83 Euro Trend Yat. Ort. 3,44 2,38 -4,44 Euro Yat. Ort. 4,31 -0,23 -4,43 Euro Yatırım Holding 3,15 -2,48 10,92 Fade Gıda 20,80 2,87 236,03 Fenerbahçe Futbol 33,22 0,54 12,38 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,46 -1,60 -16,55 F-M İzmit Piston 114,00 -1,55 -7,01 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,27 2,00 9,52 Ford Otosan 179,00 2,52 46,55 Formet Celik Kapi Sanayi 1,25 0,81 -49,05 Frigo Pak Gıda 23,22 9,94 10,68 Galata Wind Enerji 3,89 -1,02 Galatasaray Sportif 3,30 1,23 -18,52 Garanti Bankası 8,10 0,75 -20,20 Garanti Faktoring 10,32 1,08 -7,28 Garanti Yat. Ort. 2,36 -0,84 -26,93 Gedik Y. Men. Değ. 7,96 0,63 34,32 Gediz Ambalaj 40,38 -1,90 50,67 Gentaş 4,64 -2,32 -20,84 Gersan Elektrik 5,43 -0,18 -11,56 Global Men. Değ. 6,01 -0,83 0,00 Global Yat. Holding 3,45 2,07 -26,28 Good-Year 7,10 -1,93 -10,90 Göltaş Çimento 48,50 1,98 17,55 Gözde Girişim 5,91 -0,51 -25,94 GSD Denizcilik 5,09 3,46 0,99 GSD Holding 1,92 -1,03 -23,51 Gübre Fabrik. 59,85 -0,91 -30,45 Güler Yat. Holding 2,35 4,91 -32,13 Halk GMYO 2,96 -2,95 -2,89 Hatay Tekstil 19,12 -1,44 40,22 Hedef Girişim 2,76 -0,72 9,32 Hektaş 9,11 -1,19 70,53 HUB Girişim 12,81 -2,14 -29,62 Hürriyet Gzt. 1,54 -0,65 -26,67 ICBC Turkey Bank 5,39 8,89 -17,08 İdealist Danışmanlık 77,85 -1,46 478,38 İdealist GMYO 5,78 -0,86 -15,00 İhlas Ev Aletleri 1,11 0,00 -40,42 İhlas Gayrimenkul 1,14 0,00 -8,80 İhlas Gazetecilik 1,14 -0,87 -53,72 İhlas Holding 0,61 -1,61 -45,67 İhlas Yayın Holding 0,73 2,82 -35,96 İndeks Bilgisayar 6,51 -1,21 40,12 Info Yatırım 6,09 0,83 -5,58 İntema 42,48 0,43 6,47 Inveo Yatırım Holding 125,40 -1,34 183,58 İpek Doğal Enerji 13,90 2,89 6,27 İskenderun Demir Çelik 12,62 -0,86 39,66 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Getir'in değeri 7,5 milyar doları aştı