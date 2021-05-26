Borsada günlük işlemler (1)
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Borsada günlük işlemler (1)

Borsada günlük işlemler (1)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım6,430,47-16,93
Acıpayam Selüloz17,761,253,74
Adel Kalemcilik21,660,56-36,73
Adese Gayrimenkul1,64-4,09-41,43
Afyon Çimento4,063,05-20,55
Ak Enerji1,470,00-33,48
Akbank5,232,55-22,61
Akçansa17,671,099,74
Akdeniz Yatırım Hold.1,82-4,21-24,27
Akfen GMYO4,081,24-16,05
Akın Tekstil37,880,8519,27
Akiş GMYO1,883,30-32,67
Akmerkez GMYO42,801,90-31,47
Aksa16,292,5817,92
Aksa Enerji12,992,6974,60
Aksigorta7,853,84-9,75
Aksu Enerji5,601,08-25,80
Alarko Carrıer311,80-0,22-14,55
Alarko GMYO22,362,19-11,73
Alarko Holding10,241,4920,17
Albaraka Türk1,612,55-17,01
Alcatel Lucent Teletaş26,44-0,75-10,86
Alkim Kağıt15,560,3920,21
Alkim Kimya15,971,2713,37
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,150,47-1,83
Altınyunus Çeşme76,559,9953,22
Anadolu Efes24,901,637,42
Anadolu Grubu Holding23,10-0,60-12,20
Anadolu Hayat Emek.9,38-1,2616,73
Anadolu Isuzu18,760,374,22
Anadolu Sigorta6,671,83-7,62
Anel Elektrik3,400,007,26
Arçelik32,141,2012,94
ARD Bilişim Teknolojileri51,701,877,53
Arena Bilgisayar44,925,0031,85
Armada Bilgisayar45,92-0,69-6,44
Arsan Tekstil5,194,0128,62
Arzum Ev Aletleri19,413,24-21,16
Aselsan15,042,17-17,59
Ata GMYO3,741,08-32,12
Atakule GMYO2,461,65-2,38
Atlantis Yatırım Holding4,30-1,83-22,66
Atlas Yat. Ort.1,500,00-14,29
AvivaSA Emeklilik Hayat19,073,038,45
Avrasya GMYO2,730,374,22
Avrasya Petrol ve Tur.2,963,50-7,50
Avrupa Yatırım Holding6,31-4,105,17
Aydem Enerji7,69-2,29

Ayen Enerji5,702,155,36
Ayes Çelik Hasır ve Çit24,008,79112,77
Aygaz13,351,68-5,90
Bagfaş23,941,5319,70
Bak Ambalaj23,080,4414,26
Balatacılar Balatacılık5,510,55-33,13
Bantaş Ambalaj6,011,0128,14
Banvit58,550,0912,60
Baştaş Başkent Çimento14,868,71-14,45
Batı Çimento12,312,93161,36
Batısöke Çimento2,522,023,28
Bayrak Taban Sanayi11,900,9312,16
Bera Holding26,901,3632,64
Berkosan Yalıtım10,464,1817,26
Beşiktaş Futbol Yat.6,514,1661,14
Beyaz Filo9,760,00-4,13
Bilici Yatırım18,59-0,59179,97
Bim Mağazalar61,750,65-13,39
Biotrend Çevre ve Enerji17,260,82

Birko Mensucat1,121,820,90
Birlik Mensucat2,321,31-32,95
Bizim Mağazaları12,741,51-17,06
Borusan Mannesmann28,222,991,51
Borusan Yat. Paz.349,900,75-22,98
Bosch Fren Sistemleri886,000,68-27,95
Bossa25,20-0,5541,18
Brisa22,700,2717,23
Burçelik21,30-5,251,33
Burçelik Vana26,90-6,86-45,83
Bursa Çimento3,852,67-22,65
Carrefoursa41,70-0,29-41,92
Casa Emtia Petrol138,00-0,7230,19
Ceo Event Medya11,044,7471,70
Coca Cola İçecek79,85-0,3722,63
Cosmos Yat. Holding9,75-1,5220,97
Credıtwest Faktorıng3,21-2,43-45,32
Çan2 Termik8,329,91

Çelebi279,703,0253,24
Çelik Halat6,26-0,63-31,19
Çemaş Döküm1,230,82-27,76
Çemtaş14,520,48-7,58
Çimbeton244,002,74-17,71
Çimentaş34,003,98-5,97
Çimsa22,821,0628,20
Çuhadaroğlu Metal7,385,13-2,99
Dagi Giyim2,090,97-38,64
Dagi Yatırım Holding12,153,67-5,81
Dardanel20,44-0,78-38,99
Datagate Bilgisayar12,461,55-22,66
Demısaş Döküm6,86-4,595,94
Denge Holding5,040,60-8,03
Deniz GMYO1,926,674,23
Derimod10,030,802,98
Derlüks Yatırım Holding6,58-9,99-25,40
Desa Deri12,110,5824,33
Despec Bilgisayar10,405,05-20,37
Deva Holding26,80-0,8911,40
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,920,5110,63
Diriteks Diriliş Tekstil4,703,3026,01
Ditaş Doğan17,105,8831,48
DO-CO764,00-0,4921,27
Doğan Burda13,403,40-40,29
Doğan Holding2,99-2,61-0,27
Doğtaş Kelebek Mobilya2,483,336,49
Doğusan5,061,2015,53
Doğuş GMYO9,06-0,4410,89
Doğuş Otomotiv26,440,99-3,22
Döktaş Dökümcülük31,100,971,57
Duran Doğan Basım10,93-0,464,19
Dyo Boya12,651,0412,47
Eczacıbaşı İlaç6,190,65-14,05
Eczacıbaşı Yatırım39,00-0,2644,88
Edip Gayrimenkul2,322,20-30,12
Ege Endüstri1.280,201,20-23,11
Ege Gübre201,900,2540,74
Ege Profil30,840,72-19,35
Ege Seramik14,160,2837,61
Egeplast23,803,57-28,53
Ekiz Kimya6,16-2,99-13,60
Emek Elektrik1,841,66-35,56
Eminiş Ambalaj21,12-3,30-42,67
Emlak Konut GMYO1,902,70-10,15
Enerjisa Enerji10,702,29-7,20
Enka İnşaat8,580,3521,84
Erbosan84,004,61107,13
Ereğli Demir Çelik19,083,2545,24
Ersu Gıda3,90-0,51-21,05
Escort Teknoloji5,90-9,37-10,20
Esenboğa Elektrik27,000,4541,91
Etiler Gıda6,32-9,9758,79
Euro Kapital Yat. Ort.4,49-0,6616,62
Euro Trend Yat. Ort.3,442,69-4,44
Euro Yat. Ort.4,42-2,43-2,00
Euro Yatırım Holding3,141,2910,56
Fade Gıda18,43-0,38197,74
Fenerbahçe Futbol32,84-3,3011,10
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,71-1,45-8,07
F-M İzmit Piston113,100,18-7,75
Fonet Bilgi Teknolojileri13,900,726,68
Ford Otosan168,701,8138,12
Formet Celik Kapi Sanayi1,270,00-48,23
Frigo Pak Gıda20,921,16-0,29
Galata Wind Enerji4,09-1,92

Galatasaray Sportif3,351,82-17,28
Garanti Bankası8,134,23-19,91
Garanti Faktoring10,774,56-3,23
Garanti Yat. Ort.2,480,81-23,22
Gedik Y. Men. Değ.18,740,2150,58
Gediz Ambalaj50,859,9289,74
Gentaş4,946,01-16,84
Gersan Elektrik5,541,65-9,77
Global Men. Değ.6,040,000,50
Global Yat. Holding3,440,29-26,50
Good-Year7,300,69-8,39
Göltaş Çimento45,863,5711,15
Gözde Girişim5,99-0,17-24,94
GSD Denizcilik4,92-6,99-2,38
GSD Holding1,771,72-29,48
Gübre Fabrik.62,552,46-27,31
Güler Yat. Holding2,38-0,83-31,27
Halk GMYO3,172,59-1,09
Hatay Tekstil19,521,8343,16
Hedef Girişim3,03-0,9820,01
Hektaş9,191,8872,02
HUB Girişim13,050,38-28,30
Hürriyet Gzt.1,510,67-28,10
ICBC Turkey Bank5,042,65-22,46
İdealist Danışmanlık72,90-2,80441,60
İdealist GMYO5,89-1,34-13,38
İhlas Ev Aletleri1,100,00-40,96
İhlas Gayrimenkul1,023,03-18,40
İhlas Gazetecilik1,164,50-52,91
İhlas Holding0,591,72-47,45
İhlas Yayın Holding0,701,45-38,60
İndeks Bilgisayar6,973,2645,74
Info Yatırım6,090,50-5,58
İntema44,942,7912,63
Inveo Yatırım Holding135,006,22205,29
İpek Doğal Enerji13,460,672,91
İskenderun Demir Çelik12,820,9441,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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