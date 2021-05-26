Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 6,43 0,47 -16,93 Acıpayam Selüloz 17,76 1,25 3,74 Adel Kalemcilik 21,66 0,56 -36,73 Adese Gayrimenkul 1,64 -4,09 -41,43 Afyon Çimento 4,06 3,05 -20,55 Ak Enerji 1,47 0,00 -33,48 Akbank 5,23 2,55 -22,61 Akçansa 17,67 1,09 9,74 Akdeniz Yatırım Hold. 1,82 -4,21 -24,27 Akfen GMYO 4,08 1,24 -16,05 Akın Tekstil 37,88 0,85 19,27 Akiş GMYO 1,88 3,30 -32,67 Akmerkez GMYO 42,80 1,90 -31,47 Aksa 16,29 2,58 17,92 Aksa Enerji 12,99 2,69 74,60 Aksigorta 7,85 3,84 -9,75 Aksu Enerji 5,60 1,08 -25,80 Alarko Carrıer 311,80 -0,22 -14,55 Alarko GMYO 22,36 2,19 -11,73 Alarko Holding 10,24 1,49 20,17 Albaraka Türk 1,61 2,55 -17,01 Alcatel Lucent Teletaş 26,44 -0,75 -10,86 Alkim Kağıt 15,56 0,39 20,21 Alkim Kimya 15,97 1,27 13,37 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,15 0,47 -1,83 Altınyunus Çeşme 76,55 9,99 53,22 Anadolu Efes 24,90 1,63 7,42 Anadolu Grubu Holding 23,10 -0,60 -12,20 Anadolu Hayat Emek. 9,38 -1,26 16,73 Anadolu Isuzu 18,76 0,37 4,22 Anadolu Sigorta 6,67 1,83 -7,62 Anel Elektrik 3,40 0,00 7,26 Arçelik 32,14 1,20 12,94 ARD Bilişim Teknolojileri 51,70 1,87 7,53 Arena Bilgisayar 44,92 5,00 31,85 Armada Bilgisayar 45,92 -0,69 -6,44 Arsan Tekstil 5,19 4,01 28,62 Arzum Ev Aletleri 19,41 3,24 -21,16 Aselsan 15,04 2,17 -17,59 Ata GMYO 3,74 1,08 -32,12 Atakule GMYO 2,46 1,65 -2,38 Atlantis Yatırım Holding 4,30 -1,83 -22,66 Atlas Yat. Ort. 1,50 0,00 -14,29 AvivaSA Emeklilik Hayat 19,07 3,03 8,45 Avrasya GMYO 2,73 0,37 4,22 Avrasya Petrol ve Tur. 2,96 3,50 -7,50 Avrupa Yatırım Holding 6,31 -4,10 5,17 Aydem Enerji 7,69 -2,29 Ayen Enerji 5,70 2,15 5,36 Ayes Çelik Hasır ve Çit 24,00 8,79 112,77 Aygaz 13,35 1,68 -5,90 Bagfaş 23,94 1,53 19,70 Bak Ambalaj 23,08 0,44 14,26 Balatacılar Balatacılık 5,51 0,55 -33,13 Bantaş Ambalaj 6,01 1,01 28,14 Banvit 58,55 0,09 12,60 Baştaş Başkent Çimento 14,86 8,71 -14,45 Batı Çimento 12,31 2,93 161,36 Batısöke Çimento 2,52 2,02 3,28 Bayrak Taban Sanayi 11,90 0,93 12,16 Bera Holding 26,90 1,36 32,64 Berkosan Yalıtım 10,46 4,18 17,26 Beşiktaş Futbol Yat. 6,51 4,16 61,14 Beyaz Filo 9,76 0,00 -4,13 Bilici Yatırım 18,59 -0,59 179,97 Bim Mağazalar 61,75 0,65 -13,39 Biotrend Çevre ve Enerji 17,26 0,82 Birko Mensucat 1,12 1,82 0,90 Birlik Mensucat 2,32 1,31 -32,95 Bizim Mağazaları 12,74 1,51 -17,06 Borusan Mannesmann 28,22 2,99 1,51 Borusan Yat. Paz. 349,90 0,75 -22,98 Bosch Fren Sistemleri 886,00 0,68 -27,95 Bossa 25,20 -0,55 41,18 Brisa 22,70 0,27 17,23 Burçelik 21,30 -5,25 1,33 Burçelik Vana 26,90 -6,86 -45,83 Bursa Çimento 3,85 2,67 -22,65 Carrefoursa 41,70 -0,29 -41,92 Casa Emtia Petrol 138,00 -0,72 30,19 Ceo Event Medya 11,04 4,74 71,70 Coca Cola İçecek 79,85 -0,37 22,63 Cosmos Yat. Holding 9,75 -1,52 20,97 Credıtwest Faktorıng 3,21 -2,43 -45,32 Çan2 Termik 8,32 9,91 Çelebi 279,70 3,02 53,24 Çelik Halat 6,26 -0,63 -31,19 Çemaş Döküm 1,23 0,82 -27,76 Çemtaş 14,52 0,48 -7,58 Çimbeton 244,00 2,74 -17,71 Çimentaş 34,00 3,98 -5,97 Çimsa 22,82 1,06 28,20 Çuhadaroğlu Metal 7,38 5,13 -2,99 Dagi Giyim 2,09 0,97 -38,64 Dagi Yatırım Holding 12,15 3,67 -5,81 Dardanel 20,44 -0,78 -38,99 Datagate Bilgisayar 12,46 1,55 -22,66 Demısaş Döküm 6,86 -4,59 5,94 Denge Holding 5,04 0,60 -8,03 Deniz GMYO 1,92 6,67 4,23 Derimod 10,03 0,80 2,98 Derlüks Yatırım Holding 6,58 -9,99 -25,40 Desa Deri 12,11 0,58 24,33 Despec Bilgisayar 10,40 5,05 -20,37 Deva Holding 26,80 -0,89 11,40 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,92 0,51 10,63 Diriteks Diriliş Tekstil 4,70 3,30 26,01 Ditaş Doğan 17,10 5,88 31,48 DO-CO 764,00 -0,49 21,27 Doğan Burda 13,40 3,40 -40,29 Doğan Holding 2,99 -2,61 -0,27 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,48 3,33 6,49 Doğusan 5,06 1,20 15,53 Doğuş GMYO 9,06 -0,44 10,89 Doğuş Otomotiv 26,44 0,99 -3,22 Döktaş Dökümcülük 31,10 0,97 1,57 Duran Doğan Basım 10,93 -0,46 4,19 Dyo Boya 12,65 1,04 12,47 Eczacıbaşı İlaç 6,19 0,65 -14,05 Eczacıbaşı Yatırım 39,00 -0,26 44,88 Edip Gayrimenkul 2,32 2,20 -30,12 Ege Endüstri 1.280,20 1,20 -23,11 Ege Gübre 201,90 0,25 40,74 Ege Profil 30,84 0,72 -19,35 Ege Seramik 14,16 0,28 37,61 Egeplast 23,80 3,57 -28,53 Ekiz Kimya 6,16 -2,99 -13,60 Emek Elektrik 1,84 1,66 -35,56 Eminiş Ambalaj 21,12 -3,30 -42,67 Emlak Konut GMYO 1,90 2,70 -10,15 Enerjisa Enerji 10,70 2,29 -7,20 Enka İnşaat 8,58 0,35 21,84 Erbosan 84,00 4,61 107,13 Ereğli Demir Çelik 19,08 3,25 45,24 Ersu Gıda 3,90 -0,51 -21,05 Escort Teknoloji 5,90 -9,37 -10,20 Esenboğa Elektrik 27,00 0,45 41,91 Etiler Gıda 6,32 -9,97 58,79 Euro Kapital Yat. Ort. 4,49 -0,66 16,62 Euro Trend Yat. Ort. 3,44 2,69 -4,44 Euro Yat. Ort. 4,42 -2,43 -2,00 Euro Yatırım Holding 3,14 1,29 10,56 Fade Gıda 18,43 -0,38 197,74 Fenerbahçe Futbol 32,84 -3,30 11,10 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,71 -1,45 -8,07 F-M İzmit Piston 113,10 0,18 -7,75 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,90 0,72 6,68 Ford Otosan 168,70 1,81 38,12 Formet Celik Kapi Sanayi 1,27 0,00 -48,23 Frigo Pak Gıda 20,92 1,16 -0,29 Galata Wind Enerji 4,09 -1,92 Galatasaray Sportif 3,35 1,82 -17,28 Garanti Bankası 8,13 4,23 -19,91 Garanti Faktoring 10,77 4,56 -3,23 Garanti Yat. Ort. 2,48 0,81 -23,22 Gedik Y. Men. Değ. 18,74 0,21 50,58 Gediz Ambalaj 50,85 9,92 89,74 Gentaş 4,94 6,01 -16,84 Gersan Elektrik 5,54 1,65 -9,77 Global Men. Değ. 6,04 0,00 0,50 Global Yat. Holding 3,44 0,29 -26,50 Good-Year 7,30 0,69 -8,39 Göltaş Çimento 45,86 3,57 11,15 Gözde Girişim 5,99 -0,17 -24,94 GSD Denizcilik 4,92 -6,99 -2,38 GSD Holding 1,77 1,72 -29,48 Gübre Fabrik. 62,55 2,46 -27,31 Güler Yat. Holding 2,38 -0,83 -31,27 Halk GMYO 3,17 2,59 -1,09 Hatay Tekstil 19,52 1,83 43,16 Hedef Girişim 3,03 -0,98 20,01 Hektaş 9,19 1,88 72,02 HUB Girişim 13,05 0,38 -28,30 Hürriyet Gzt. 1,51 0,67 -28,10 ICBC Turkey Bank 5,04 2,65 -22,46 İdealist Danışmanlık 72,90 -2,80 441,60 İdealist GMYO 5,89 -1,34 -13,38 İhlas Ev Aletleri 1,10 0,00 -40,96 İhlas Gayrimenkul 1,02 3,03 -18,40 İhlas Gazetecilik 1,16 4,50 -52,91 İhlas Holding 0,59 1,72 -47,45 İhlas Yayın Holding 0,70 1,45 -38,60 İndeks Bilgisayar 6,97 3,26 45,74 Info Yatırım 6,09 0,50 -5,58 İntema 44,94 2,79 12,63 Inveo Yatırım Holding 135,00 6,22 205,29 İpek Doğal Enerji 13,46 0,67 2,91 İskenderun Demir Çelik 12,82 0,94 41,88 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 516 bin 750 liraya yükseldi Kurumlar vergisi 2021'de yüzde 25, 2022'de yüzde 23 olacak