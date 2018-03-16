Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,24
|0,81
|-3,88
|Acıpayam Selüloz
|2,69
|0,37
|1,51
|Adana Çimento (A)
|6,07
|-1,78
|1,17
|Adana Çimento (B)
|4,31
|0,00
|2,13
|Adana Çimento (C)
|1,16
|-0,85
|38,10
|Adel Kalemcilik
|17,20
|1,18
|4,50
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,88
|-2,04
|44,72
|Afyon Çimento
|7,36
|-0,54
|-5,40
|AG Anadolu Grubu Holding
|25,26
|-3,95
|6,58
|Ak Enerji
|0,92
|0,00
|1,10
|Akbank
|10,11
|-0,59
|2,64
|Akçansa
|11,02
|1,29
|1,29
|Akdenız Güvenlık Hız.
|4,61
|-1,28
|-22,26
|Akfen GMYO
|2,21
|0,45
|-8,30
|Akın Tekstil
|10,59
|-0,75
|-24,95
|Akiş GMYO
|3,38
|1,50
|7,99
|Akmerkez GMYO
|19,68
|0,15
|-3,81
|Aksa
|15,93
|0,00
|23,97
|Aksa Enerji
|4,48
|-1,54
|8,47
|Aksigorta
|3,95
|0,25
|30,24
|Aksu Enerji
|8,60
|1,53
|62,28
|Akyürek Pazarlama
|0,18
|-5,26
|-30,77
|Alarko Carrıer
|56,80
|0,18
|-6,19
|Alarko GMYO
|47,76
|-0,95
|-6,08
|Alarko Holding
|6,65
|-0,89
|-8,40
|Albaraka Türk
|1,62
|-1,22
|4,52
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,54
|-0,79
|-5,51
|Alkim Kağıt
|4,55
|-1,30
|-10,78
|Alkim Kimya
|21,86
|0,28
|-12,56
|Altınyağ
|1,03
|-0,96
|-13,89
|Altınyunus Çeşme
|4,88
|-0,41
|-3,37
|Anadolu Cam
|3,55
|-3,27
|34,98
|Anadolu Efes
|26,90
|2,36
|11,16
|Anadolu Hayat Emek.
|7,27
|1,11
|-11,88
|Anadolu Isuzu
|12,40
|2,06
|36,26
|Anadolu Sigorta
|4,15
|2,72
|33,87
|Anel Elektrik
|3,40
|-0,58
|-9,81
|Anel Telekom
|0,49
|0,00
|-2,00
|Arçelik
|18,74
|0,43
|-12,92
|Arena Bilgisayar
|4,08
|0,74
|-3,55
|Armada Bilgisayar
|6,27
|-0,16
|-7,52
|Arsan Tekstil
|2,18
|4,31
|24,57
|Artı Yatırım Holding
|2,40
|-8,40
|155,32
|Aselsan
|30,76
|-0,06
|-3,27
|Aslan Çimento
|38,54
|-0,26
|0,89
|Ata GMYO
|3,86
|0,00
|-19,42
|Atakule GMYO
|1,85
|1,09
|-9,76
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,38
|3,76
|-0,72
|Atlantis Yatırım Holding
|0,76
|-7,32
|55,10
|Atlas Yat. Ort.
|0,98
|0,00
|0,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,42
|-2,74
|-3,86
|Avrasya GMYO
|1,61
|1,90
|1,90
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,62
|2,53
|-3,57
|Avrupa Yatırım Holding
|2,14
|-3,60
|16,94
|Ayen Enerji
|13,40
|1,59
|177,43
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,90
|-5,00
|11,76
|Aygaz
|14,97
|0,00
|-6,85
|Bagfaş
|9,67
|1,15
|-7,90
|Bak Ambalaj
|7,18
|4,06
|39,69
|Balatacılar Balatacılık
|0,53
|1,92
|-5,36
|Bantaş Ambalaj
|2,88
|1,05
|-29,58
|Banvit
|17,43
|-2,08
|-18,63
|Baştaş Başkent Çimento
|2,59
|1,17
|5,28
|Batı Çimento
|7,81
|-0,51
|-20,95
|Batısöke Çimento
|1,60
|-0,62
|-10,11
|Bera Holding
|2,96
|8,42
|-4,52
|Berkosan Yalıtım
|2,26
|-0,88
|1,35
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,98
|1,27
|-2,69
|Beyaz Filo
|170,00
|0,00
|129,89
|Bilici Yatırım
|2,43
|-1,62
|54,78
|Bim Mağazalar
|76,30
|0,99
|-2,30
|Bimeks
|0,24
|-4,00
|-14,29
|Birko Mensucat
|0,40
|0,00
|-2,44
|Birlik Mensucat
|1,45
|-0,68
|2,84
|Bısaş Tekstil
|1,14
|-3,39
|-30,06
|Bizim Mağazaları
|8,79
|1,38
|14,16
|Bolu Çimento
|6,47
|-1,07
|20,26
|Bomonti Elektrik
|0,95
|0,00
|-12,04
|Borusan Mannesmann
|12,25
|-0,49
|4,34
|Borusan Yat. Paz.
|40,56
|0,90
|-7,82
|Bosch Fren Sistemleri
|187,90
|-0,27
|-2,89
|Bossa
|10,39
|-2,90
|156,54
|Boyner Perakende Yat.
|8,36
|-0,48
|-8,93
|Brisa
|7,00
|-1,27
|-3,71
|Burçelik
|3,90
|-0,26
|1,30
|Burçelik Vana
|1,74
|-1,14
|-0,57
|Bursa Çimento
|5,55
|0,18
|5,71
|Carrefoursa
|5,33
|-1,11
|-4,48
|Coca Cola İçecek
|37,70
|-0,74
|10,17
|Componenta Dökümcülük
|11,70
|0,86
|6,36
|Cosmos Yat. Holding
|1,21
|-4,72
|3,42
|Credıtwest Faktorıng
|1,40
|0,00
|2,94
|Çelebi
|35,52
|0,34
|-3,95
|Çelik Halat
|5,93
|-0,34
|52,84
|Çemaş Döküm
|5,98
|8,73
|223,24
|Çemtaş
|4,86
|-0,82
|19,12
|Çimbeton
|40,18
|1,21
|8,83
|Çimentaş
|12,90
|-0,54
|11,30
|Çimsa
|13,68
|-1,44
|-0,07
|Çuhadaroğlu Metal
|2,73
|-1,09
|-6,83
|Dagi Giyim
|1,95
|-1,52
|-14,10
|Dagi Yatırım Holding
|1,47
|-0,68
|2,80
|Dardanel
|1,62
|-6,36
|-16,92
|Datagate Bilgisayar
|14,55
|-3,06
|38,97
|Demısaş Döküm
|2,58
|-1,90
|40,98
|Denge Holding
|13,28
|-1,63
|54,42
|Deniz GMYO
|3,09
|-0,64
|14,44
|Denizbank
|6,28
|-0,48
|71,12
|Denizli Cam
|11,92
|-0,33
|0,42
|Derimod
|12,16
|-1,14
|61,92
|Desa Deri
|1,03
|-0,96
|1,98
|Despec Bilgisayar
|3,49
|-1,13
|-2,79
|Deva Holding
|4,50
|-1,53
|2,74
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,04
|0,97
|-11,11
|Ditaş Doğan
|6,02
|1,01
|-0,82
|DO-CO
|233,60
|-0,21
|11,13
|Doğan Burda
|3,37
|-0,30
|1,51
|Doğan Gazetecilik
|2,86
|0,00
|3,62
|Doğan Holding
|0,72
|-1,37
|-17,24
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,44
|-0,86
|-5,49
|Doğusan
|1,76
|2,33
|20,55
|Doğuş GMYO
|3,19
|0,00
|-1,54
|Doğuş Otomotiv
|8,09
|-0,61
|-1,82
|Duran Doğan Basım
|5,43
|4,83
|44,03
|Dyo Boya
|6,10
|-0,97
|-19,84
|Eczacıbaşı İlaç
|4,14
|-0,24
|-6,12
|Eczacıbaşı Yat. Ort.
|2,10
|-0,94
|-2,33
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,11
|-0,20
|-7,42
|Edip Gayrimenkul
|1,22
|0,83
|3,39
|Ege Endüstri
|387,60
|2,13
|20,37
|Ege Gübre
|29,50
|0,00
|11,24
|Ege Profil
|10,02
|-1,96
|0,40
|Ege Seramik
|4,10
|-0,73
|-10,87
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,63
|6,78
|-8,70
|Egeli&Co Girişim Sermaye
|0,57
|5,56
|21,28
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,16
|6,67
|-20,00
|Egeplast
|5,80
|0,00
|23,93
|Ekiz Kimya
|0,50
|2,04
|-12,28
|Emek Elektrik
|1,52
|-0,65
|-4,40
|Eminiş Ambalaj
|4,23
|0,24
|-8,84
|Emlak Konut GMYO
|2,56
|-0,78
|-8,90
|Enerjisa Enerji
|7,25
|0,97
|Enka İnşaat
|5,38
|0,94
|-10,78
|Erbosan
|79,35
|-1,37
|-4,74
|Ereğli Demir Çelik
|10,95
|-0,99
|9,28
|Ersu Gıda
|1,16
|-1,69
|-11,45
|Escort Teknoloji
|1,07
|0,00
|-15,08
|Esem Spor Giyim
|0,53
|1,92
|43,24
|Etiler Gıda
|4,49
|-1,32
|-4,26
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,14
|-0,87
|0,88
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,96
|-1,03
|0,00
|Euro Yat. Ort.
|0,84
|0,00
|-2,33
|Euro Yatırım Holding
|0,80
|2,56
|31,15
|Fenerbahçe Futbol
|34,76
|-0,63
|1,34
|Finans Fin. Kir.
|4,06
|-3,79
|4,10
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|21,82
|0,09
|58,00
|F-M İzmit Piston
|18,90
|-0,79
|39,59
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,88
|0,62
|-0,81
|Ford Otosan
|63,75
|1,19
|5,81
|Frigo Pak Gıda
|1,06
|0,00
|11,58
|Galatasaray Sportif
|1,98
|-1,00
|-5,60
|Garanti Bankası
|11,15
|-0,71
|4,01
|Garanti Faktoring
|2,87
|2,14
|-11,96
|Garanti Yat. Ort.
|0,76
|0,00
|1,33
|Gedik Girişim
|1,20
|-0,83
|0,84
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,67
|2,69
|5,95
|Gedik Yatırım Holding
|1,42
|1,43
|2,90
|Gediz Ambalaj
|7,82
|5,68
|8,16
|Gentaş
|1,65
|0,00
|-1,79
|Gersan Elektrik
|6,14
|5,50
|30,36
|Global Men. Değ.
|0,62
|-6,06
|37,78
|Global Yat. Holding
|4,15
|-0,95
|14,96
|Good-Year
|4,01
|-0,74
|-5,65
|Göltaş Çimento
|61,55
|-0,73
|-5,74
|Gözde Girişim
|5,25
|0,00
|-7,24
|GSD Denizcilik
|1,48
|0,00
|9,63
|GSD Holding
|0,84
|0,00
|16,67
|Gübre Fabrik.
|4,28
|-0,47
|1,18
|Güler Yat. Holding
|1,66
|-2,35
|43,10
|Güneş Sigorta
|1,83
|3,39
|10,91
|Halk GMYO
|0,91
|0,00
|-5,21
|Halk Sigorta
|1,48
|0,00
|-8,64
|Hatay Tekstil
|4,80
|-0,83
|-3,42
|Hedef Girişim
|2,21
|-0,45
|-9,43
|Hektaş
|9,55
|0,32
|36,43
|Hürriyet Gzt.
|1,00
|0,00
|-25,37
|ICBC Turkey Bank
|4,44
|0,45
|-2,63
|İdealist GMYO
|2,24
|-0,44
|9,80
|İhlas Ev Aletleri
|0,48
|0,00
|-5,88
|İhlas Gayrimenkul
|1,77
|-0,56
|-9,69
|İhlas Gazetecilik
|1,21
|0,00
|2,54
|İhlas Holding
|0,48
|-2,04
|-9,43
|İhlas Yayın Holding
|0,50
|2,04
|-1,96
|İndeks Bilgisayar
|15,56
|0,13
|35,30
|Info Yatırım
|1,28
|-1,54
|8,47
|İntema
|34,74
|-4,82
|42,73
|İpek Doğal Enerji
|5,25
|-0,19
|-2,23
|İskenderun Demir ve Çelik
|6,55
|5,65
|23,82
(Sürecek)