Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,24 0,81 -3,88 Acıpayam Selüloz 2,69 0,37 1,51 Adana Çimento (A) 6,07 -1,78 1,17 Adana Çimento (B) 4,31 0,00 2,13 Adana Çimento (C) 1,16 -0,85 38,10 Adel Kalemcilik 17,20 1,18 4,50 Adese Alışveriş Ticaret 2,88 -2,04 44,72 Afyon Çimento 7,36 -0,54 -5,40 AG Anadolu Grubu Holding 25,26 -3,95 6,58 Ak Enerji 0,92 0,00 1,10 Akbank 10,11 -0,59 2,64 Akçansa 11,02 1,29 1,29 Akdenız Güvenlık Hız. 4,61 -1,28 -22,26 Akfen GMYO 2,21 0,45 -8,30 Akın Tekstil 10,59 -0,75 -24,95 Akiş GMYO 3,38 1,50 7,99 Akmerkez GMYO 19,68 0,15 -3,81 Aksa 15,93 0,00 23,97 Aksa Enerji 4,48 -1,54 8,47 Aksigorta 3,95 0,25 30,24 Aksu Enerji 8,60 1,53 62,28 Akyürek Pazarlama 0,18 -5,26 -30,77 Alarko Carrıer 56,80 0,18 -6,19 Alarko GMYO 47,76 -0,95 -6,08 Alarko Holding 6,65 -0,89 -8,40 Albaraka Türk 1,62 -1,22 4,52 Alcatel Lucent Teletaş 7,54 -0,79 -5,51 Alkim Kağıt 4,55 -1,30 -10,78 Alkim Kimya 21,86 0,28 -12,56 Altınyağ 1,03 -0,96 -13,89 Altınyunus Çeşme 4,88 -0,41 -3,37 Anadolu Cam 3,55 -3,27 34,98 Anadolu Efes 26,90 2,36 11,16 Anadolu Hayat Emek. 7,27 1,11 -11,88 Anadolu Isuzu 12,40 2,06 36,26 Anadolu Sigorta 4,15 2,72 33,87 Anel Elektrik 3,40 -0,58 -9,81 Anel Telekom 0,49 0,00 -2,00 Arçelik 18,74 0,43 -12,92 Arena Bilgisayar 4,08 0,74 -3,55 Armada Bilgisayar 6,27 -0,16 -7,52 Arsan Tekstil 2,18 4,31 24,57 Artı Yatırım Holding 2,40 -8,40 155,32 Aselsan 30,76 -0,06 -3,27 Aslan Çimento 38,54 -0,26 0,89 Ata GMYO 3,86 0,00 -19,42 Atakule GMYO 1,85 1,09 -9,76 Atlantik Petrol Ürünleri 1,38 3,76 -0,72 Atlantis Yatırım Holding 0,76 -7,32 55,10 Atlas Yat. Ort. 0,98 0,00 0,00 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,42 -2,74 -3,86 Avrasya GMYO 1,61 1,90 1,90 Avrasya Petrol ve Tur. 1,62 2,53 -3,57 Avrupa Yatırım Holding 2,14 -3,60 16,94 Ayen Enerji 13,40 1,59 177,43 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,90 -5,00 11,76 Aygaz 14,97 0,00 -6,85 Bagfaş 9,67 1,15 -7,90 Bak Ambalaj 7,18 4,06 39,69 Balatacılar Balatacılık 0,53 1,92 -5,36 Bantaş Ambalaj 2,88 1,05 -29,58 Banvit 17,43 -2,08 -18,63 Baştaş Başkent Çimento 2,59 1,17 5,28 Batı Çimento 7,81 -0,51 -20,95 Batısöke Çimento 1,60 -0,62 -10,11 Bera Holding 2,96 8,42 -4,52 Berkosan Yalıtım 2,26 -0,88 1,35 Beşiktaş Futbol Yat. 3,98 1,27 -2,69 Beyaz Filo 170,00 0,00 129,89 Bilici Yatırım 2,43 -1,62 54,78 Bim Mağazalar 76,30 0,99 -2,30 Bimeks 0,24 -4,00 -14,29 Birko Mensucat 0,40 0,00 -2,44 Birlik Mensucat 1,45 -0,68 2,84 Bısaş Tekstil 1,14 -3,39 -30,06 Bizim Mağazaları 8,79 1,38 14,16 Bolu Çimento 6,47 -1,07 20,26 Bomonti Elektrik 0,95 0,00 -12,04 Borusan Mannesmann 12,25 -0,49 4,34 Borusan Yat. Paz. 40,56 0,90 -7,82 Bosch Fren Sistemleri 187,90 -0,27 -2,89 Bossa 10,39 -2,90 156,54 Boyner Perakende Yat. 8,36 -0,48 -8,93 Brisa 7,00 -1,27 -3,71 Burçelik 3,90 -0,26 1,30 Burçelik Vana 1,74 -1,14 -0,57 Bursa Çimento 5,55 0,18 5,71 Carrefoursa 5,33 -1,11 -4,48 Coca Cola İçecek 37,70 -0,74 10,17 Componenta Dökümcülük 11,70 0,86 6,36 Cosmos Yat. Holding 1,21 -4,72 3,42 Credıtwest Faktorıng 1,40 0,00 2,94 Çelebi 35,52 0,34 -3,95 Çelik Halat 5,93 -0,34 52,84 Çemaş Döküm 5,98 8,73 223,24 Çemtaş 4,86 -0,82 19,12 Çimbeton 40,18 1,21 8,83 Çimentaş 12,90 -0,54 11,30 Çimsa 13,68 -1,44 -0,07 Çuhadaroğlu Metal 2,73 -1,09 -6,83 Dagi Giyim 1,95 -1,52 -14,10 Dagi Yatırım Holding 1,47 -0,68 2,80 Dardanel 1,62 -6,36 -16,92 Datagate Bilgisayar 14,55 -3,06 38,97 Demısaş Döküm 2,58 -1,90 40,98 Denge Holding 13,28 -1,63 54,42 Deniz GMYO 3,09 -0,64 14,44 Denizbank 6,28 -0,48 71,12 Denizli Cam 11,92 -0,33 0,42 Derimod 12,16 -1,14 61,92 Desa Deri 1,03 -0,96 1,98 Despec Bilgisayar 3,49 -1,13 -2,79 Deva Holding 4,50 -1,53 2,74 Diriteks Diriliş Tekstil 1,04 0,97 -11,11 Ditaş Doğan 6,02 1,01 -0,82 DO-CO 233,60 -0,21 11,13 Doğan Burda 3,37 -0,30 1,51 Doğan Gazetecilik 2,86 0,00 3,62 Doğan Holding 0,72 -1,37 -17,24 Doğtaş Kelebek Mobilya 3,44 -0,86 -5,49 Doğusan 1,76 2,33 20,55 Doğuş GMYO 3,19 0,00 -1,54 Doğuş Otomotiv 8,09 -0,61 -1,82 Duran Doğan Basım 5,43 4,83 44,03 Dyo Boya 6,10 -0,97 -19,84 Eczacıbaşı İlaç 4,14 -0,24 -6,12 Eczacıbaşı Yat. Ort. 2,10 -0,94 -2,33 Eczacıbaşı Yatırım 10,11 -0,20 -7,42 Edip Gayrimenkul 1,22 0,83 3,39 Ege Endüstri 387,60 2,13 20,37 Ege Gübre 29,50 0,00 11,24 Ege Profil 10,02 -1,96 0,40 Ege Seramik 4,10 -0,73 -10,87 Egeli & Co Tarım Girişim 0,63 6,78 -8,70 Egeli&Co Girişim Sermaye 0,57 5,56 21,28 Egeli&Co Yatırım Holding 0,16 6,67 -20,00 Egeplast 5,80 0,00 23,93 Ekiz Kimya 0,50 2,04 -12,28 Emek Elektrik 1,52 -0,65 -4,40 Eminiş Ambalaj 4,23 0,24 -8,84 Emlak Konut GMYO 2,56 -0,78 -8,90 Enerjisa Enerji 7,25 0,97 Enka İnşaat 5,38 0,94 -10,78 Erbosan 79,35 -1,37 -4,74 Ereğli Demir Çelik 10,95 -0,99 9,28 Ersu Gıda 1,16 -1,69 -11,45 Escort Teknoloji 1,07 0,00 -15,08 Esem Spor Giyim 0,53 1,92 43,24 Etiler Gıda 4,49 -1,32 -4,26 Euro Kapital Yat. Ort. 1,14 -0,87 0,88 Euro Trend Yat. Ort. 0,96 -1,03 0,00 Euro Yat. Ort. 0,84 0,00 -2,33 Euro Yatırım Holding 0,80 2,56 31,15 Fenerbahçe Futbol 34,76 -0,63 1,34 Finans Fin. Kir. 4,06 -3,79 4,10 Flap Kongre Toplantı Hiz. 21,82 0,09 58,00 F-M İzmit Piston 18,90 -0,79 39,59 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,88 0,62 -0,81 Ford Otosan 63,75 1,19 5,81 Frigo Pak Gıda 1,06 0,00 11,58 Galatasaray Sportif 1,98 -1,00 -5,60 Garanti Bankası 11,15 -0,71 4,01 Garanti Faktoring 2,87 2,14 -11,96 Garanti Yat. Ort. 0,76 0,00 1,33 Gedik Girişim 1,20 -0,83 0,84 Gedik Y. Men. Değ. 2,67 2,69 5,95 Gedik Yatırım Holding 1,42 1,43 2,90 Gediz Ambalaj 7,82 5,68 8,16 Gentaş 1,65 0,00 -1,79 Gersan Elektrik 6,14 5,50 30,36 Global Men. Değ. 0,62 -6,06 37,78 Global Yat. Holding 4,15 -0,95 14,96 Good-Year 4,01 -0,74 -5,65 Göltaş Çimento 61,55 -0,73 -5,74 Gözde Girişim 5,25 0,00 -7,24 GSD Denizcilik 1,48 0,00 9,63 GSD Holding 0,84 0,00 16,67 Gübre Fabrik. 4,28 -0,47 1,18 Güler Yat. Holding 1,66 -2,35 43,10 Güneş Sigorta 1,83 3,39 10,91 Halk GMYO 0,91 0,00 -5,21 Halk Sigorta 1,48 0,00 -8,64 Hatay Tekstil 4,80 -0,83 -3,42 Hedef Girişim 2,21 -0,45 -9,43 Hektaş 9,55 0,32 36,43 Hürriyet Gzt. 1,00 0,00 -25,37 ICBC Turkey Bank 4,44 0,45 -2,63 İdealist GMYO 2,24 -0,44 9,80 İhlas Ev Aletleri 0,48 0,00 -5,88 İhlas Gayrimenkul 1,77 -0,56 -9,69 İhlas Gazetecilik 1,21 0,00 2,54 İhlas Holding 0,48 -2,04 -9,43 İhlas Yayın Holding 0,50 2,04 -1,96 İndeks Bilgisayar 15,56 0,13 35,30 Info Yatırım 1,28 -1,54 8,47 İntema 34,74 -4,82 42,73 İpek Doğal Enerji 5,25 -0,19 -2,23 İskenderun Demir ve Çelik 6,55 5,65 23,82

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)