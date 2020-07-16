Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Torunlar GMYO 4,52 4,11 9,98
Sasa Polyester 13,12 11,93...
16.07.2020 18:49 | Son Güncelleme: 16.07.2020 18:52
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Torunlar GMYO
|4,52
|4,11
|9,98
|Sasa Polyester
|13,12
|11,93
|9,97
|Borusan Mannesmann
|13,15
|11,96
|9,95
|Global Yat. Holding
|4,50
|4,15
|8,43
|Kerevitaş Gıda
|5,55
|5,18
|7,14
|Yataş
|8,86
|8,42
|5,23
|Ford Otosan
|78,45
|74,85
|4,81
|Enka İnşaat
|6,36
|6,10
|4,26
|Deva Holding
|20,16
|19,34
|4,24
|Gözde Girişim
|5,22
|5,02
|3,98
|Türk Traktör
|100,00
|96,30
|3,84
|Netaş Telekom.
|16,50
|15,91
|3,71
|Good-Year
|5,88
|5,68
|3,52
|Aselsan
|33,16
|32,08
|3,37
|Net Holding
|2,61
|2,53
|3,16
|Çemtaş
|8,95
|8,68
|3,11
|Koza Madencilik
|13,60
|13,19
|3,11
|Otokar
|162,80
|158,00
|3,04
|Aksa Enerji
|5,92
|5,75
|2,96
|T. Halk Bankası
|6,10
|5,93
|2,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA