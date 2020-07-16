Borsada en çok değer kazanan hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Torunlar GMYO 4,52 4,11 9,98

Sasa Polyester 13,12 11,93...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Torunlar GMYO 4,52 4,11 9,98 Sasa Polyester 13,12 11,93 9,97 Borusan Mannesmann 13,15 11,96 9,95 Global Yat. Holding 4,50 4,15 8,43 Kerevitaş Gıda 5,55 5,18 7,14 Yataş 8,86 8,42 5,23 Ford Otosan 78,45 74,85 4,81 Enka İnşaat 6,36 6,10 4,26 Deva Holding 20,16 19,34 4,24 Gözde Girişim 5,22 5,02 3,98 Türk Traktör 100,00 96,30 3,84 Netaş Telekom. 16,50 15,91 3,71 Good-Year 5,88 5,68 3,52 Aselsan 33,16 32,08 3,37 Net Holding 2,61 2,53 3,16 Çemtaş 8,95 8,68 3,11 Koza Madencilik 13,60 13,19 3,11 Otokar 162,80 158,00 3,04 Aksa Enerji 5,92 5,75 2,96 T. Halk Bankası 6,10 5,93 2,87 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA