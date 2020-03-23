Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gübre Fabrikaları 14,52 13,20 10,00
Deva Holding 9,35 8,50 10,00...
23.03.2020 19:04 | Son Güncelleme: 23.03.2020 19:04
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrikaları
|14,52
|13,20
|10,00
|Deva Holding
|9,35
|8,50
|10,00
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,60
|7,82
|9,97
|MLP Sağlık
|12,25
|11,14
|9,96
|Tat Gıda
|5,30
|4,82
|9,96
|Migros Ticaret
|22,32
|20,30
|9,95
|Eczacıbaşı İlaç
|3,65
|3,32
|9,94
|Bizim Mağazaları
|9,07
|8,25
|9,94
|Kerevitaş Gıda
|2,57
|2,34
|9,83
|Şok Marketler
|8,30
|7,66
|8,36
|Anadolu Grubu Holding
|13,00
|12,01
|8,24
|Doğan Holding
|1,55
|1,44
|7,64
|Karel Elektronik
|11,78
|11,14
|5,75
|Ford Otosan
|45,84
|43,56
|5,23
|Hektaş
|8,48
|8,08
|4,95
|Koza Altın
|54,15
|51,60
|4,94
|İndeks Bilgisayar
|6,42
|6,14
|4,56
|Netaş Telekom.
|8,79
|8,42
|4,39
|Bim Mağazalar
|52,00
|49,82
|4,38
|Otokar
|106,70
|102,47
|4,13
Kaynak: AA