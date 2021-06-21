Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Bera Holding15,2416,93-9,98Jantsa Jant...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|15,24
|16,93
|-9,98
|Jantsa Jant Sanayi
|77,50
|81,60
|-5,02
|MLP Sağlık
|22,06
|22,80
|-3,25
|Konya Çimento
|765,00
|789,80
|-3,14
|Yataş
|12,70
|13,10
|-3,05
|Net Holding
|4,56
|4,69
|-2,77
|Kervan Gıda
|14,84
|15,25
|-2,69
|İş Yatırım Menkul Değerler
|14,22
|14,60
|-2,60
|Zorlu Enerji
|1,89
|1,94
|-2,58
|Tüpraş
|99,60
|101,60
|-1,97
|Selçuk Ecza Deposu
|8,50
|8,66
|-1,85
|Petkim
|5,58
|5,68
|-1,76
|Çimsa
|22,52
|22,90
|-1,66
|Odaş Elektrik
|1,88
|1,91
|-1,57
|GSD Holding
|1,93
|1,96
|-1,53
|Nuh Çimento
|42,24
|42,88
|-1,49
|Kerevitaş Gıda
|4,26
|4,32
|-1,39
|Migros Ticaret
|32,50
|32,94
|-1,34
|Coca Cola İçecek
|78,70
|79,75
|-1,32
|Verusa Holding
|47,44
|48,04
|-1,25
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500