Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Bera Holding15,2416,93-9,98Jantsa Jant...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 15,24 16,93 -9,98 Jantsa Jant Sanayi 77,50 81,60 -5,02 MLP Sağlık 22,06 22,80 -3,25 Konya Çimento 765,00 789,80 -3,14 Yataş 12,70 13,10 -3,05 Net Holding 4,56 4,69 -2,77 Kervan Gıda 14,84 15,25 -2,69 İş Yatırım Menkul Değerler 14,22 14,60 -2,60 Zorlu Enerji 1,89 1,94 -2,58 Tüpraş 99,60 101,60 -1,97 Selçuk Ecza Deposu 8,50 8,66 -1,85 Petkim 5,58 5,68 -1,76 Çimsa 22,52 22,90 -1,66 Odaş Elektrik 1,88 1,91 -1,57 GSD Holding 1,93 1,96 -1,53 Nuh Çimento 42,24 42,88 -1,49 Kerevitaş Gıda 4,26 4,32 -1,39 Migros Ticaret 32,50 32,94 -1,34 Coca Cola İçecek 78,70 79,75 -1,32 Verusa Holding 47,44 48,04 -1,25 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 501 bin 180 liraya yükseldi