Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Bera Holding15,2416,93-9,98Jantsa Jant...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Bera Holding15,2416,93-9,98
Jantsa Jant Sanayi77,5081,60-5,02
MLP Sağlık22,0622,80-3,25
Konya Çimento765,00789,80-3,14
Yataş12,7013,10-3,05
Net Holding4,564,69-2,77
Kervan Gıda14,8415,25-2,69
İş Yatırım Menkul Değerler14,2214,60-2,60
Zorlu Enerji1,891,94-2,58
Tüpraş99,60101,60-1,97
Selçuk Ecza Deposu8,508,66-1,85
Petkim5,585,68-1,76
Çimsa22,5222,90-1,66
Odaş Elektrik1,881,91-1,57
GSD Holding1,931,96-1,53
Nuh Çimento42,2442,88-1,49
Kerevitaş Gıda4,264,32-1,39
Migros Ticaret32,5032,94-1,34
Coca Cola İçecek78,7079,75-1,32
Verusa Holding47,4448,04-1,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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