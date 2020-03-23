Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İş Finansal Kiralama 2,74 3,04 -9,87
Pegasus 23,62 26,16 -9,71 ...
23.03.2020 19:06 | Son Güncelleme: 23.03.2020 19:06
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Finansal Kiralama
|2,74
|3,04
|-9,87
|Pegasus
|23,62
|26,16
|-9,71
|İş GMYO
|1,17
|1,29
|-9,30
|İş Bankası (C)
|4,50
|4,94
|-8,91
|Klimasan Klima
|9,70
|10,55
|-8,06
|Çelebi
|47,02
|51,00
|-7,80
|Garanti Bankası
|6,91
|7,46
|-7,37
|T. Halk Bankası
|4,66
|5,03
|-7,36
|Arçelik
|12,42
|13,27
|-6,41
|TAV Havalimanları
|14,22
|15,18
|-6,32
|Trakya Cam
|2,40
|2,56
|-6,25
|Türk Traktör
|37,90
|40,40
|-6,19
|Şekerbank
|0,78
|0,83
|-6,02
|Erbosan
|13,98
|14,87
|-5,99
|Alarko Holding
|3,51
|3,73
|-5,90
|Vakıflar Bankası
|4,34
|4,61
|-5,86
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,77
|1,88
|-5,85
|Tofaş Oto. Fab.
|16,48
|17,50
|-5,83
|Torunlar GMYO
|1,67
|1,77
|-5,65
|Kordsa Teknik Tekstil
|8,21
|8,70
|-5,63
Kaynak: AA