Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Odaş Elektrik 1,63 1,73 -5,78
Konya Çimento 207,90...

23.09.2019 18:42
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Odaş Elektrik 1,63 1,73 -5,78
Konya Çimento 207,90 218,00 -4,63
Özderici GMYO 1,09 1,14 -4,39
Çemaş Döküm 1,15 1,20 -4,17
Tümosan Motor ve Traktör 4,11 4,28 -3,97
MLP Sağlık 13,44 13,98 -3,86
Ereğli Demir Çelik 6,53 6,78 -3,69
Şok Marketler 10,90 11,28 -3,37
Bera Holding 2,03 2,10 -3,33
Galatasaray Sportif 1,61 1,66 -3,01
Afyon Çimento 4,16 4,28 -2,80
Hürriyet Gzt. 0,77 0,79 -2,53
Tekfen Holding 18,34 18,81 -2,50
Ege Endüstri 454,60 465,60 -2,36
İskenderun Demir Çelik 5,87 6,00 -2,17
Gentaş 1,38 1,41 -2,13
Enerjisa Enerji 5,90 6,02 -1,99
Çemtaş 5,09 5,19 -1,93
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,02 1,04 -1,92
Aksa Enerji 2,61 2,66 -1,88

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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