Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:



(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Arçelik 18,30 20,90 -12,44 Yapı ve Kredi Bank. 2,66 2,75 -3,27 Türk Telekom 5,60 5,76 -2,78 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 0,36 -2,78 T. Halk Bankası 6,14 6,31 -2,69 Netaş Telekom. 7,45 7,65 -2,61 Aselsan 19,31 19,80 -2,47 Özderici GMYO 0,79 0,81 -2,47 Anadolu Cam 2,88 2,95 -2,37 Emlak Konut GMYO 1,24 1,27 -2,36 Vestel 9,38 9,60 -2,29 Koç Holding 18,67 19,09 -2,20 Ereğli Demir Çelik 7,52 7,67 -1,96 Net Holding 1,61 1,64 -1,83 Akbank 7,58 7,72 -1,81 Gözde Girişim 2,77 2,82 -1,77 Trakya Cam 2,86 2,91 -1,72 Zorlu Enerji 1,21 1,23 -1,63 Eczacıbaşı İlaç 2,44 2,48 -1,61 Aksa Enerji 2,44 2,48 -1,61

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)