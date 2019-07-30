Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Arçelik 18,30 20,90 -12,44
Yapı ve Kredi Bank.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Arçelik
|18,30
|20,90
|-12,44
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,66
|2,75
|-3,27
|Türk Telekom
|5,60
|5,76
|-2,78
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,35
|0,36
|-2,78
|T. Halk Bankası
|6,14
|6,31
|-2,69
|Netaş Telekom.
|7,45
|7,65
|-2,61
|Aselsan
|19,31
|19,80
|-2,47
|Özderici GMYO
|0,79
|0,81
|-2,47
|Anadolu Cam
|2,88
|2,95
|-2,37
|Emlak Konut GMYO
|1,24
|1,27
|-2,36
|Vestel
|9,38
|9,60
|-2,29
|Koç Holding
|18,67
|19,09
|-2,20
|Ereğli Demir Çelik
|7,52
|7,67
|-1,96
|Net Holding
|1,61
|1,64
|-1,83
|Akbank
|7,58
|7,72
|-1,81
|Gözde Girişim
|2,77
|2,82
|-1,77
|Trakya Cam
|2,86
|2,91
|-1,72
|Zorlu Enerji
|1,21
|1,23
|-1,63
|Eczacıbaşı İlaç
|2,44
|2,48
|-1,61
|Aksa Enerji
|2,44
|2,48
|-1,61
Kaynak: AA
Son Dakika Ekonomi Haberleri