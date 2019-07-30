Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Arçelik 18,30 20,90 -12,44
Yapı ve Kredi Bank.

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Arçelik 18,30 20,90 -12,44
Yapı ve Kredi Bank. 2,66 2,75 -3,27
Türk Telekom 5,60 5,76 -2,78
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 0,36 -2,78
T. Halk Bankası 6,14 6,31 -2,69
Netaş Telekom. 7,45 7,65 -2,61
Aselsan 19,31 19,80 -2,47
Özderici GMYO 0,79 0,81 -2,47
Anadolu Cam 2,88 2,95 -2,37
Emlak Konut GMYO 1,24 1,27 -2,36
Vestel 9,38 9,60 -2,29
Koç Holding 18,67 19,09 -2,20
Ereğli Demir Çelik 7,52 7,67 -1,96
Net Holding 1,61 1,64 -1,83
Akbank 7,58 7,72 -1,81
Gözde Girişim 2,77 2,82 -1,77
Trakya Cam 2,86 2,91 -1,72
Zorlu Enerji 1,21 1,23 -1,63
Eczacıbaşı İlaç 2,44 2,48 -1,61
Aksa Enerji 2,44 2,48 -1,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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