Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Polisan Holding 6,36 7,72 -17,62
Halkbank 7,84 8,09 -3,09 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Polisan Holding
|6,36
|7,72
|-17,62
|Halkbank
|7,84
|8,09
|-3,09
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,15
|1,18
|-2,54
|Emlak Konut GMYO
|1,54
|1,58
|-2,53
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,67
|1,71
|-2,34
|Türk Telekom
|4,50
|4,60
|-2,17
|Gentaş
|1,87
|1,91
|-2,09
|Odaş Elektrik
|1,88
|1,92
|-2,08
|Tüpraş
|135,30
|138,00
|-1,96
|Fenerbahçe Futbol
|7,32
|7,46
|-1,88
|Bera Holding
|2,10
|2,14
|-1,87
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,87
|4,95
|-1,62
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,95
|1,98
|-1,52
|Galatasaray Sportif
|1,35
|1,37
|-1,46
|Arçelik
|17,95
|18,20
|-1,37
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,12
|3,16
|-1,27
|Çemaş Döküm
|0,80
|0,81
|-1,23
|Afyon Çimento
|4,84
|4,90
|-1,22
|Türk Traktör
|37,24
|37,70
|-1,22
|GSD Holding
|0,82
|0,83
|-1,20
Kaynak: AA