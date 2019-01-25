Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Polisan Holding 6,36 7,72 -17,62
Halkbank 7,84 8,09 -3,09 ...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Polisan Holding 6,36 7,72 -17,62
Halkbank 7,84 8,09 -3,09
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,15 1,18 -2,54
Emlak Konut GMYO 1,54 1,58 -2,53
Beşiktaş Futbol Yat. 1,67 1,71 -2,34
Türk Telekom 4,50 4,60 -2,17
Gentaş 1,87 1,91 -2,09
Odaş Elektrik 1,88 1,92 -2,08
Tüpraş 135,30 138,00 -1,96
Fenerbahçe Futbol 7,32 7,46 -1,88
Bera Holding 2,10 2,14 -1,87
Tümosan Motor ve Traktör 4,87 4,95 -1,62
Yapı ve Kredi Bank. 1,95 1,98 -1,52
Galatasaray Sportif 1,35 1,37 -1,46
Arçelik 17,95 18,20 -1,37
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,12 3,16 -1,27
Çemaş Döküm 0,80 0,81 -1,23
Afyon Çimento 4,84 4,90 -1,22
Türk Traktör 37,24 37,70 -1,22
GSD Holding 0,82 0,83 -1,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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