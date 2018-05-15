Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ICBC Turkey Bank 5,90 6,45 -8,53
Flap Kongre Toplantı Hiz.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|ICBC Turkey Bank
|5,90
|6,45
|-8,53
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,77
|7,16
|-5,45
|Yataş
|25,64
|27,06
|-5,25
|Anadolu Cam
|2,64
|2,78
|-5,04
|Türk Telekom
|5,63
|5,92
|-4,90
|Gözde Girişim
|3,53
|3,70
|-4,59
|Petkim
|4,90
|5,13
|-4,48
|Vakıf GMYO
|2,05
|2,14
|-4,21
|Tüpraş
|100,50
|104,90
|-4,19
|Mavi Giyim
|42,00
|43,80
|-4,11
|Halkbank
|7,62
|7,94
|-4,03
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,36
|3,50
|-4,00
|Banvit
|13,21
|13,76
|-4,00
|Ayen Enerji
|3,93
|4,09
|-3,91
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,02
|2,10
|-3,81
|Şişe Cam
|4,31
|4,48
|-3,79
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,26
|0,27
|-3,70
|Emlak Konut GMYO
|2,44
|2,53
|-3,56
|Netaş Telekom.
|9,80
|10,15
|-3,45
|Fenerbahçe Futbol
|34,86
|36,10
|-3,43