Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 5,90 6,45 -8,53 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,77 7,16 -5,45 Yataş 25,64 27,06 -5,25 Anadolu Cam 2,64 2,78 -5,04 Türk Telekom 5,63 5,92 -4,90 Gözde Girişim 3,53 3,70 -4,59 Petkim 4,90 5,13 -4,48 Vakıf GMYO 2,05 2,14 -4,21 Tüpraş 100,50 104,90 -4,19 Mavi Giyim 42,00 43,80 -4,11 Halkbank 7,62 7,94 -4,03 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,36 3,50 -4,00 Banvit 13,21 13,76 -4,00 Ayen Enerji 3,93 4,09 -3,91 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,02 2,10 -3,81 Şişe Cam 4,31 4,48 -3,79 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 0,27 -3,70 Emlak Konut GMYO 2,44 2,53 -3,56 Netaş Telekom. 9,80 10,15 -3,45 Fenerbahçe Futbol 34,86 36,10 -3,43

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)