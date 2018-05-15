Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ICBC Turkey Bank 5,90 6,45 -8,53
Flap Kongre Toplantı Hiz.

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ICBC Turkey Bank 5,90 6,45 -8,53
Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,77 7,16 -5,45
Yataş 25,64 27,06 -5,25
Anadolu Cam 2,64 2,78 -5,04
Türk Telekom 5,63 5,92 -4,90
Gözde Girişim 3,53 3,70 -4,59
Petkim 4,90 5,13 -4,48
Vakıf GMYO 2,05 2,14 -4,21
Tüpraş 100,50 104,90 -4,19
Mavi Giyim 42,00 43,80 -4,11
Halkbank 7,62 7,94 -4,03
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,36 3,50 -4,00
Banvit 13,21 13,76 -4,00
Ayen Enerji 3,93 4,09 -3,91
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,02 2,10 -3,81
Şişe Cam 4,31 4,48 -3,79
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 0,27 -3,70
Emlak Konut GMYO 2,44 2,53 -3,56
Netaş Telekom. 9,80 10,15 -3,45
Fenerbahçe Futbol 34,86 36,10 -3,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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