Borsada değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 18 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Kerevitaş Gıda7,646,959,93Pınar...