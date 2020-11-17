Borsada değer kazanan hisseler
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Borsada değer kazanan hisseler

17.11.2020 18:47 | Son Güncelleme: 17.11.2020 18:50
Borsada değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 18 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Kerevitaş Gıda7,646,959,93Pınar...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 18 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Kerevitaş Gıda7,646,959,93
Pınar Süt21,5419,739,17
Bizim Mağazaları16,6215,338,41
Pınar Et ve Un24,7023,226,37
Şok Marketler12,4911,825,67
Tat Gıda11,7211,244,27
Kartonsan2.440,002.359,503,41
Migros Ticaret40,2839,043,18
Deva Holding24,3423,742,53
Selçuk Ecza Deposu9,499,262,48
MLP Sağlık19,5019,102,09
Bim Mağazalar69,9568,751,75
Emlak Konut GMYO1,911,891,06
Türk Traktör137,60136,700,66
Çimsa15,1015,030,47
Karel Elektronik17,0316,970,35
Eczacıbaşı İlaç7,006,980,29
Ereğli Demir Çelik10,9010,890,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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