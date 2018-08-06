Borsada Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Yükselen 15 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğan Holding 1,18 1,11 6,31
ICBC Turkey Bank 5,64 5,40 4,44 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Yükselen 15 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğan Holding
|1,18
|1,11
|6,31
|ICBC Turkey Bank
|5,64
|5,40
|4,44
|Petkim
|4,59
|4,41
|4,08
|Koza Altın
|45,80
|44,70
|2,46
|Eczacıbaşı İlaç
|3,57
|3,51
|1,71
|MLP Sağlık
|14,66
|14,45
|1,45
|Aksa
|11,49
|11,35
|1,23
|Koza Madencilik
|6,26
|6,19
|1,13
|Soda Sanayii
|6,59
|6,52
|1,07
|Anadolu Efes
|20,94
|20,74
|0,96
|Enka İnşaat
|4,78
|4,76
|0,42
|Özak GMYO
|2,40
|2,39
|0,42
|Sasa Polyester
|9,67
|9,63
|0,42
|İskenderun Demir Çelik<
|8,34
|8,31
|0,36
|Bim Mağazalar
|69,20
|69,00
|0,29