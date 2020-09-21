Bomba şüphesi üzerine karayolu ulaşıma kapatıldı
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Bomba şüphesi üzerine karayolu ulaşıma kapatıldı

Bomba şüphesi üzerine karayolu ulaşıma kapatıldı -Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu çıkışındaki şüpheli paket polisi alarma geçirdi, bomba ihtimali üzerine Sivas-Erzincan karayolu bir süre araç ulaşımına kapatıldı Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu çıkışında ki şüpheli paket polisi...

21.09.2020 11:21 | Son Güncelleme: 21.09.2020 12:14

Bomba şüphesi üzerine karayolu ulaşıma kapatıldı

-Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu çıkışındaki şüpheli paket polisi alarma geçirdi, bomba ihtimali üzerine Sivas-Erzincan karayolu bir süre araç ulaşımına kapatıldı

SİVAS - Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu çıkışında ki şüpheli paket polisi alarma geçirdi, bomba ihtimali üzerine Sivas-Erzincan karayolu bir süre araç ulaşımına kapatıldı.

Sivas-Erzincan karayolu üzerinde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu çıkışında bırakılan şüpheli bir valiz polisi alarma geçirdi. İhbarı alan ekipler, şüpheli valizin çevresinde güvenlik tedbirleri aldı. Sivas-Erzincan Karayolu araç ulaşımına kapatıldı. Özel kıyafetli bomba uzmanı incelemesinin ardından valizi, uzaktan kumanda edilen bir düzenekle patlattı. Şüpheli valizin boş olduğu anlaşıldı. Ekipler normale dönerken bir süre araç ulaşımına kapatılan karayolu yeniden trafiğe açıldı.

Bomba şüphesi üzerine karayolu ulaşıma kapatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN

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