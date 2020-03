Boluspor Teknik Direktörü Fırat Gül: Karamsar olmaya gerek yok

04.03.2020 13:39 | Son Güncelleme: 04.03.2020 13:40

TFF 1'inci Lig ekibi Boluspor'un yeni teknik direktörü Fırat Gül, takımın kötü gidişatından dolayı karamsar olmadıklarını belirterek, "Karamsar olmaya gerek yok. Bizim takımımız iyi bir takım. Oyuncularımız yetenekli oyuncular, hepsi samimi. Herkes inanıyor, inanmaya çalışıyor" dedi.

TFF 1'inci Lig ekibi Boluspor, sezonun 5'inci haftasında göreve getirdiği teknik direktör Osman Özköylü ile geçtiğimiz hafta karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Yeni teknik patron arayışını kısa sürede tamamlayan kırmızı beyazlı kulüp, Fırat Gül ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Gül'ün ilk maçında Boluspor deplasmanda Giresunspor'a mağlup oldu.

Basın toplantısında takımın durumunu değerlendiren Fırat Gül, ligde 9 maç kaldığını belirterek, "Her maçtan hedeflediğimiz skoru almaya çalışarak oynayacağız. Karamsar olmaya gerek yok. Bizim takımımız iyi bir takım. Oyuncularımız yetenekli oyuncular, hepsi samimi. Herkes inanıyor, inanmaya çalışıyor. Bundan önceki süreçte çok ciddi bir sıkıntı yaşanmış. Takım uzun süre galip gelememiş. Oynadığı oyunun karşılığını alamamış. Böyle durumlar zaman zaman psikolojik çok ciddi sıkıntılara neden olur. Bizim takımımızda böyle bir şey yok. Bizim takımımız her maçı kazanmaya hazır. Kazanmak için de oynayacak" diye konuştu. BOLUSPOR KÖKLÜ BİR CAMİA"Boluspor'un uzun süredir ligde yer aldığına dikkat çeken Gül, "Boluspor köklü bir camia. Bunu daha önce yaşamamış. Ben inandığım için bu işe girdim. Boluspor'un bu cendereden bir şekilde çıkacağına inanıyorum. Oyuncularımız, teknik ekip, yönetim ve taraftarımız da herkes kendinden sorumlu. İnşallah sezon sonunu istediğimiz yerde bitireceğiz" şeklinde konuştu."HER MAÇI OYUN PLANIMIZI OYNAYARAK ALMAYA ÇALIŞACAĞIZ"Fikstürün dışarıdan bakıldığında dezavantajlı gibi gözüktüğünü söyleyen Fırat Gül, şunları kaydetti: "Dışarıdan bakıldığında fikstür dezavantajı varmış gibi görünüyor. Biz son haftalarda geldik. 6 tane deplasman, 4 tane de iç saha maçı vardı. Bizim işimizin bundan sonra deplasman veya iç saha ile önemi yok. Biz oynadığımız her maçta rakip kim kim olursa olsun, oyun planımızı oynayarak almaya çalışacağız."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Fırat Gül'ün açıklamalarıDetaylar

Kaynak: DHA