Bolu'da uyuşturucu operasyonu

14.10.2019 11:30

Bolu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, çantasında 1 kilo 29 gram skunk ele geçirilen şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir otomobili takibe aldı.

Polis ekiplerinin kendisini takip ettiğini fark eden otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Yapılan kovalamaca esnasında izini kaybettiremeyen şüpheli araç içinde bulunan bir çantayı yola attı.

Kovalamaca sonucunda şüpheliyi yakalayan polis ekipleri, yola attığı çanta içinde 1 kilo 29 gram ağırlığında skunk maddesi olduğunu belirledi.

Ekipler gözaltına aldıkları M.S'yi (22) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.

Şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.

Kaynak: AA