Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

AA / İlhami Çetin - Haberler | Güncel

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Mudurnu'dan Bolu istikametine seyreden İbrahim Ö. idaresindeki 14 AH 323 plakalı otomobil, Feruz köyü mevkisinde, yaklaşık 10 metre yükseklikten şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

AA / İlhami Çetin - Son Dakika Haberleri

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