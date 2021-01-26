Bolu'da karbonmonoksit zehirlenmesi uyarısı
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Bolu'da karbonmonoksit zehirlenmesi uyarısı

26.01.2021 12:47 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:50
Bolu'da karbonmonoksit zehirlenmesi uyarısı

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Duman, "Doğru yakılan soba ısıtır, yanlış yakılan soba öldürür.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Duman, "Doğru yakılan soba ısıtır, yanlış yakılan soba öldürür." dedi.

Duman, AA muhabirine, kış ayları ve soğukların başladığı bu dönemde baca gazı ve şofben zehirlenmelerine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Her yıl bilgisizlik ve ihmal nedeniyle soba, şofben, kombi ve bu cihazların bacalarından kaynaklanan karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu birçok vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatan Duman, "Soba zehirlenmesi, odun, kömür gibi sınma aracı olarak kullanılan maddelerin yanması ile ortaya çıkan karbon monoksit gazından kaynaklanır." diye konuştu.

Yatmadan önce sobaya kesinlikle yakıtın konulmaması gerektiğini vurgulayan Duman, "Özellikle lodoslu havalarda ölüm olayları artmakta. Bacalar standartlara uygun değilse lodoslu havalarda soba yakılmamalıdır. Kullandığınız her türlü ısıtma cihazının kalite belgesine haiz olup olmadığına, garantilerine ve garanti sürelerine dikkat edin. Dumanın geri tepmesini önlemek için bacaların en üst noktasının çatının en üst noktasından en az bir metre daha yüksekte olması sağlanmalı ve baca ?apkası mutlaka takılmalı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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