Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden yapılan açıklamaya...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre İstanbul Avcılar'da saat 16.55'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.