Boeing'den TUSAŞ'a teslimat ve kalite ödülü
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Boeing'den TUSAŞ'a teslimat ve kalite ödülü

Boeing'den TUSAŞ'a teslimat ve kalite ödülü
Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), stratejik ortağı Boeing tarafından son 12 aydaki teslimat ve kalite performansı ile "Boeing Premier Bidder Programı"na katılma hakkı kazandı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), stratejik ortağı Boeing tarafından son 12 aydaki teslimat ve kalite performansı ile "Boeing Premier Bidder Programı"na katılma hakkı kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, özellikle Boeing projelerinde son 1 yıldır teslimat ve kalite performansını uluslararası boyutta kanıtlayan TUSAŞ, uzun yıllardır iş birliğini sürdürdüğü stratejik ortağı Boeing tarafından yeni bir ödüle layık görüldü.

TUSAŞ'ın, 2020 yılında Boeing-787 Elevator, Cargo Barrier ve Horizontal Leading Edge başta olmak üzere Boeing projelerinde gerçekleştirilen yüzde 100 kalite ve teslimat performansı şirket tarafından "Gold Skor" olarak bildirildi. 2021 yılında da "Gold" teslimat ve kalite performansı ile devam ederek başarılarının devamını sağlayan TUSAŞ, "Boeing Premier Bidder Programı" ile yeni bir ödül daha kazanmış oldu.

TUSAŞ, hak kazandığı bu program sayesinde hem yeni iş teklif süreçlerinde hem de iş geliştirme faaliyetlerinde öncelikli olarak değerlendirilme avantajı sağlayacak.

Konuya ilişkin açıklamada görüşlerine yer verilen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, şunları kaydetti:

"Programa dahil olabilmek Boeing ile olan iş birliğimizi çok özel bir konuma getiriyor. Güven, teslimat ve hıza dayalı olarak yıllardır stratejik ortağımız olan Boeing'den bu denli önemli bir ödül almak bizleri bir kez daha gururlandırdı. Ürünlerimizi son teknolojik kalitede üreterek ve teslimatlarımızı zamanında gerçekleştirerek çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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