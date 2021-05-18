Bodrum'da iş makinesiyle sahilde tehlikeli hareketler yapan operatör serbest bırakıldı
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Bodrum'da iş makinesiyle sahilde tehlikeli hareketler yapan operatör serbest bırakıldı

Bodrum'da iş makinesiyle sahilde tehlikeli hareketler yapan operatör serbest bırakıldı
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kullandığı iş makinesiyle sahilde tehlikeli hareketler yaptığı ve kaldırıma zarar verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü, serbest bırakıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kullandığı iş makinesiyle sahilde tehlikeli hareketler yaptığı ve kaldırıma zarar verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü, serbest bırakıldı.

Bitez Mahallesi'nde bir iş makinesiyle sahilde tehlikeli hareketler yapılıp yola ve kaldırıma zarar verildiği ihbarı üzerine, belediye ve polis ekipleri harekete geçti.

İş makinesini kullanan Yakup Ö, polis merkezine götürüldü. Şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından salıverildi.

Yakup Ö. yaptığı açıklamada, uzun yıllardır kepçe operatörlüğü yaptığını, sahildeki taşları temizlediğini belirtti.

Bodrum Belediyesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise iş makinesinde Bodrum Belediyesi logosunu kullanarak kamuya ait yollara zarar verdiği tespit edilen kişinin, kullandığı iş makinesinin evrak eksikliği nedeniyle bağlandığı bildirildi.

Ayrıca belediyenin ilgili müdürlüklerinin Yakup Ö. hakkında, kamu malına zarar verdiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu kaydedildi.

Öte yandan iş makinesinin sahilde dolaşması ve kaldırıma zarar verdiği anlar kameralara yansıdı.

Bodrum'da iş makinesiyle sahilde tehlikeli hareketler yapan operatör serbest bırakıldı
Bodrum'da iş makinesiyle sahilde tehlikeli hareketler yapan operatör serbest bırakıldı
Bodrum'da iş makinesiyle sahilde tehlikeli hareketler yapan operatör serbest bırakıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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