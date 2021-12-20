Bodrum'da 15 günlük yılbaşı partileri başladı

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 15 gün sürecek olan yılbaşı etkinlikleri konserlerle başladı. Sokaklar, caddeler ışıl ışıl olurken, birbirinden ünlü sanatçılar ise 15 gün boyunca kentin farklı noktalarına kurulan sahnelerde konser vermeye başladı.

Türkiye'de bir ilk olan 15 günlük yılbaşı partisi başladı. Sokaklara stantlar açıldı, rengarenk ışıklarla Bodrum ışıl ışıl oldu. Bodrum'un en ünlü 3 meydanında ise sahneler kuruldu. Bir taraftan DJ performansları sergilenirken diğer taraftan ise ünlü sanatçılar sahne almaya başladı. Bodrum'da yaşayan 180 sokak sanatçısı ise kentin farklı noktalarında şarkılar söyleyerek Bodrum'a gelenleri ve Bodrum'da yaşayanları coşturmaya başladı. Kutlamaların ilk gününde Kumbahçe Meydanı'nda DJ Gökhan Daldal ve Melisa Sarıusta sahne aldı. Vatandaşlar gönüllerince dans edip eğlendi. Kilise Meydanı'nda ise DJ Özlem Öztürk, Açelya Elmas ve Aymilla Taşçı sahne aldı. Meydana doluşan vatandaşlar soğuk havaya aldırış etmeden gönüllerince eğlendi.

Ünlü isimler sahne alacak

Yılbaşı partilerine Melek Mosso, Tan Taşçı, Sertab Erener, DJ Ozan Doğulu - Hera, DJ Suat Ateşdağlı, DJ Mahmut Orhan, Ece Gürsel, Cerem Onurluer, Zeyep Casalini gibi birçok ünlü isim 31 Aralık gecesine kadar sahne alacak. Yılbaşı gecesi ünlü sanatçı Sertab Erener Bodrum Belediye Meydanında 2022'ye Bodrumlularla beraber girecek.

Bodrum'a kar yağacak

Bodrum'a kar yağmadığı için getirilen kar makineleriyle gerçek kar Bodrum'a yağdırılacak. Gençler ve çocuklar için Bodrum meydanına atlıkarınca, palyaço gibi birçok etkinlik de 15 gün boyunca Bodrum merkezde çocuklarla buluşacak. Türkiye'de ilk kez düzenlenecek olan 15 günlük yılbaşı partisi için ise yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği öğrenildi.

Herkesi Bodrum'a bekliyorlar

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun'un koordinesinde olan yılbaşı partileri için kısa bir açıklama yapan Tutkun, herkesi Bodrum'a beklediklerini ifade ederek, "Bodrum Belediyesi olarak ilk defa 15 gün boyunca yılbaşı partileri düzenliyoruz. Bu yılbaşı Bodrum'da bir başka güzel olacak. Kumbahçe meydanında DJ'ler ve yerel sanatçılarımız, Kilise Meydanı'ndan ve Belediye Meydanı'ndan birbirinden ünlü sanatçılarımız sahne alacaktır. Konserlerimizde Sertab Erener, Tan Taşçı, Melek Mosso gibi sanatçılarımız sahne alacaktır. Amacımız Bodrum'da 12 ay açık olan otellerimize destek olmak, Bodrum merkezdeki esnafımıza can suyu sağlamaktır. Herkesi Bodrum'daki yılbaşı partilerine davet ediyorum" dedi. - MUĞLA