Bodrum'da 11 gün süren yangında mücadele eden gönüllüler bir araya geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 11 gün süren yangında gece gündüz gönüllü olarak çalışan vatandaşlar Bodrum'da düzenlenen gecede bir araya geldi.

Bodrum'da 11 gün süren yangından gece gündüz demeden yangınla mücadele eden gönüllüler Azka Otel'de düzenlenen kaynaşma gecesinde bir araya geldi. 'Bodrum Afet Gönüllüleri' platformunun düzenlediği ve yangını canla başla söndürmeye çalışan birçok oluşumun bir arada olduğu gönüllüler kaynaşma gecesinde buluştu. Gecede yangında yaşananların bir videosu yayınlanırken bazı gönüllüler duygu dolu anlar yaşadı. Gece boyunca bundan sonra oluşabilecek afetlerle ilgili neler yapılması gerektiği ise gecenin konusu oldu. Gecede şarkıcı Hande Dönmez'de sahne alarak sevilen şarkıları seslendirdi. Yaşanan yangın felaketinin ardından gönüllüler yangından sonra ilk kez bir araya gelmiş oldu. Geceye, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz ve yaklaşık 400 gönüllü katıldı.

Bodrum Afet gönüllüleri Platformu geceyle ilgili olarak, "Her bir gönüllünün yaptığı ve biri diğerinden daha değerli olan bu çalışmalarda hiç bir şekilde kişi ya da kurum adı geçsin istemedik. Bu belki de hiç haberimiz bile olmadan yapılmış bir çok gönüllünün fedakarlıklarına bir saygısızlık olabilirdi. Çok kısa sürede planlanan bu gecede ulaşamadığımız, haber veremediğimiz nice gönüllü dostumuz olabilir. Ama lütfen kimse bu gecenin bireysel başkaca bir anlamı olduğunu düşünmesin. Önemli olan her şeyden önce bir daha böyle afetler yaşanmaması için neler yapmalıyız ama olursa da felaketi en az hasarla atlatabilmek için nasıl daha iyi organize olabiliriz. Yangında hiç tanımadıkları insanlar ve daha önce belki de görmedikleri canlılar için kendini ortaya koyan herkese ama herkese bir kez sevgimizi ve saygılarımızı sunuyoruz" açıklamasında bulundu. - MUĞLA