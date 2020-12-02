BM ve Etiyopya, Tigray eyaletine insani yardım sağlanması için anlaştı

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamada, çatışmaların sürdüğü Tigray eyaletine "engelsiz, sürekli ve güvenli" insani yardım erişimi için Etiyopya hükümetiyle anlaşmaya varıldığı duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamada, çatışmaların sürdüğü Tigray eyaletine "engelsiz, sürekli ve güvenli" insani yardım erişimi için Etiyopya hükümetiyle anlaşmaya varıldığı duyurdu.

Etiyopya'da ordu ile isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında 1 aydır süren çatışmada yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Çatışmalarda on binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı ve gıda, ilaç ve diğer malzemeler tükenmeye başladı. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan açıklamada, BM'nin Etiyopya'daki ofisi ile Etiyopya hükümetinin insani yardım görevlilerinin Tigray eyaletindeki federal hükümetin kontrolünde bulunan alanlarda insani yardım hizmetlerine "engelsiz, sürekli ve güvenli" erişimi sağlamak için anlaşma imzaladığı bildirildi. BM yetkilisi Saviano Abreu, "Elbette tüm bölgede ve ihtiyacı olan her bir kişiye yardım sağlanacağından emin olmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

Tigray eyaletinde acil yardıma ihtiyacı olanlar arasında komşu Eritre'den de binlerce mülteci bulunuyor.

Ne olmuştu?

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in Haziran ayında korona virüs salgını nedeniyle seçimleri ertelemesinin ardından Tigray Halk Kurtuluş Cephesi, hükümetin gayrimeşru olduğunu ileri sürmüş ve Etiyopya ordusunun Mekelle'deki karargahına saldırı düzenlemişti. Bunun üzerine Ahmed, 4 Kasım'da TPFL'ye yönelik operasyon başlatmıştı. Geçtiğimiz 29 Kasım'da da ordu, isyancı TPFL'nin kontrolündeki Tigray eyaletinin başkenti Mekelle'yi ele geçirmişti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından 28 Kasım'da yapılan açıklamada, yaşanan şiddet olayları nedeniyle en az 43 bin Etiyopyalının komşu ülke Sudan'a kaçtığı ifade edilmişti. - ADDİS ABABA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı