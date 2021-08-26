BM, Libya ordusu ve Hafter milislerinin ülkenin güneyinde ortak güç oluşturmasını memnuniyetle karşıladı
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BM, Libya ordusu ve Hafter milislerinin ülkenin güneyinde ortak güç oluşturmasını memnuniyetle karşıladı

BM, Libya ordusu ve Hafter milislerinin ülkenin güneyinde ortak güç oluşturmasını memnuniyetle karşıladı
Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL), ülkenin güneyindeki insan yapımı nehrin güvence altına alınması için hükümet güçleri ile Halife Hafter milisleri arasında ortak bir güç oluşturulmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL), ülkenin güneyindeki insan yapımı nehrin güvence altına alınması için hükümet güçleri ile Halife Hafter milisleri arasında ortak bir güç oluşturulmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

UNSMIL, Libya ordusuna bağlı 166. Tabur ile, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter bünyesindeki Tarık Bin Ziyad Tugayına bağlı unsurların salı günü ortak askeri güç oluşturmak için anlaşmaya varmaları üzerine yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, 5+5 Ortak Askeri Komitesi ile koordineli olarak yürütülen bu çalışmaların, "ordu ile devleti birleştirme yolunda çok önemli bir adım teşkil ettiği" belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UNSMIL Temsilcisi Jan Kubis, "Bu adım, Libyalılara ve uluslararası aktörlere, Libyalıların farklılıklarının üstesinden gelmek için dirayetli ve kararlı olduklarına dair güçlü bir mesaj gönderecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Libya'nın güneyindeki Fizan çölündeki yeraltı sularının şehirlere ve tarım alanlarına aktarılması için 1983'te hayata geçirilen "yapay nehir" projesi, başkent Trablus başta olmak üzere nüfusun yoğun olduğu kuzeydeki büyük şehirlere günde yaklaşık 6,5 milyon metreküp tatlı su taşıyor.

Şuveyrif kentindeki su sisteminin kontrol merkezi, devrik lider Muammer Kaddafi rejiminde İstihbarat Kurumu Başkanlığı yapan ve tutuklu bulunan Abdullah Senusi'nin serbest bırakılmasını talep eden silahlı kişilerce kapatılmıştı.

Libya krizine çözüm bulmak için BM öncülüğünde başlatılan diyalog sonucunda, yıl sonunda yapılması planlanan seçimlere kadar geçici Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed el-Menfi, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanlığına da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Ülkede silahlı kuvvetlere başkomutanlık etme yetkisi Başkanlık Konseyinde bulunmasına rağmen milis güçleri ve paralı askerleriyle ülkenin doğusunu kontrol eden Halife Hafter, kendisini sözde "Libya Ulusal Ordusu Başkomutanı" olarak nitelendiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

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