HATAY BM'DEN İDLİB'E 79 TIR İNSANİ YARDIM
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

HATAY BM'DEN İDLİB'E 79 TIR İNSANİ YARDIM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan savaş mağduru sivillere 79 TIR'lık konvoyla insani yardım gönderdi.

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan savaş mağduru sivillere 79 TIR'lık konvoyla insani yardım gönderdi.

Reyhanlı ilçesinde bulunan BM'ye ait lojistik depolarından yüklenen insani yardım malzemelerinin yüklü olduğu TIR'lar Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçiş yaparak İdlib'e hareket etti. Yardım malzemeleri İdlib kent merkezi ve kırsalında yaşayan savaş mağduru sivillere dağıtılacak.

HATAY BM'DEN İDLİB'E 79 TIR İNSANİ YARDIM
HATAY BM'DEN İDLİB'E 79 TIR İNSANİ YARDIM
HATAY BM'DEN İDLİB'E 79 TIR İNSANİ YARDIM
HATAY BM'DEN İDLİB'E 79 TIR İNSANİ YARDIM
HATAY BM'DEN İDLİB'E 79 TIR İNSANİ YARDIM
HATAY BM'DEN İDLİB'E 79 TIR İNSANİ YARDIM
HATAY BM'DEN İDLİB'E 79 TIR İNSANİ YARDIM
HATAY BM'DEN İDLİB'E 79 TIR İNSANİ YARDIM
HATAY BM'DEN İDLİB'E 79 TIR İNSANİ YARDIM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Yaptırdığı haberlerle kendini savcı olarak tanıtan kişinin oyunu bozuldu
Yaptırdığı haberlerle kendini savcı olarak tanıtan kişinin oyunu bozuldu
'Ceza korkusu' kayalıklara tırmandırdı! 6 saat kurtarılmayı bekledi
'Ceza korkusu' kayalıklara tırmandırdı! 6 saat kurtarılmayı bekledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Ersin Tatar Fahrettin Altun Antonio Guterres
Magazin Alişan Özcan Deniz Aleyna Tilki Burak Sergen
Spor Diego Mesut Özil Yılmaz Vural Fırat Aydınus Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: HATAY BM'DEN İDLİB'E 79 TIR İNSANİ YARDIM - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 18:25:23. #1.16#

title