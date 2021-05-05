HATAY BM'DEN İDLİB'E 79 TIR İNSANİ YARDIM

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan savaş mağduru sivillere 79 TIR'lık konvoyla insani yardım gönderdi.

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan savaş mağduru sivillere 79 TIR'lık konvoyla insani yardım gönderdi.

Reyhanlı ilçesinde bulunan BM'ye ait lojistik depolarından yüklenen insani yardım malzemelerinin yüklü olduğu TIR'lar Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçiş yaparak İdlib'e hareket etti. Yardım malzemeleri İdlib kent merkezi ve kırsalında yaşayan savaş mağduru sivillere dağıtılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı