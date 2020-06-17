BM'den İdlib'e 49 tır insani yardım malzemesi
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 49 tırla insani yardım malzemesi gönderildi.
17.06.2020 16:25 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:40
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 49 tırla insani yardım malzemesi gönderildi.
BM'nin yardım malzemelerini taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçti.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı belirtildi.
Kaynak: AA