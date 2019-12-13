BM'den dünya genelindeki Afganistanlı mültecilere "destek" çağrısı

13.12.2019 17:56 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:56

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Afganistan'da yerinden edilmiş 4,6 milyon kişiye ve onlara ev sahipliği yapanlara verilen desteğin yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.

BMMYK Sözcüsü Babar Baloch, BM Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısında, 17-18 Aralık'ta Cenevre'de gerçekleşecek "Birinci Küresel Mülteci Forumu"nda yerinden edilmiş milyonlarca Afganistanlının durumunun ele alınmasının öncelikli konulardan biri olması gerektiğini vurguladı.

Afganistanlı sivillerin ilk defa yerinden edilmeye başlamasının 50'nci yılına doğru yaklaşıldığını anımsatan Baloch, küresel bazda 4,6 milyon Afganlının yerinden edildiğini belirtti.

Baloch, bunların 2,7 milyonunun "mülteci" olarak kayıtlı bulunduğunu aktararak, geriye kalan 2 milyon kişinin ise Afganistan içinde yerinden edilmiş siviller olduğu bilgisini paylaştı.

Dünya üzerinde en uzun süreyle yerinden edilmiş milletin Afganlılar olduğunun altını çizen Baloch, uluslararası toplumu Afgan mülteci ve onlara ev sahipliği yapan ülkeyle topluluklara daha yoğun destek vermeye davet etti.

"Afganlılar, Avrupa'ya gelen en büyük sığınmacı grubu oldu"

Baloch, Afganistanlı mültecilerin yüzde 90'ının Pakistan ve İran'da yaşadığına dikkati çekerek, "Afganistan'da güvenliğin keskin şekilde bozulması ve Afganlılara ev sahipliği yapan ülkelerde finansal baskıların artması nedeniyle Afganlılar, Avrupa'ya gelen en büyük sığınmacı grubu oldu." dedi.

İran ve Pakistan'daki Afganistanlı mültecilerin eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimlerinin olduğunu belirten Baloch, İran'da Afgan çocukların okuryazarlığının 1979'dan bu yana 10 kattan fazla arttığını kaydetti.

Kaynak: AA