MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, "Genel Başkanımız da 'Geçmişte söylediklerimizi söyledik, artık önümüze bakacağız.' diyor. Allah'a şükür, Cumhur İttifakı'nın özü de budur. Yurt içinde ve yurt dışında bizim önceliğimiz ülke ve milletin bekasıdır." dedi.

Aydın, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin Erzurum İl Başkanlığı 15. Genişletilmiş İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, MHP aleyhinde uzun zamandır oyunlar oynandığını ancak insanların bunu bozduğunu söyledi.

Oynanan bu oyunlarla MHP'nin zayıflatılmaya çalışıldığı belirten Aydın, şöyle devam etti:

"2011 ve 2015'te aynı kumpasları kurdular ve MHP kasım seçimlerinde '1 milletvekili bile göndermesin' diyenler, ertesi gün 'MHP zayıf kongreye gitmesi lazım.' dediler. Her şeyi planlayan bir üst akıl var ve bu, 1-2 kişinin bir araya gelerek yapacağı iş değil. Bunlar uzun vadeli plan ve proje üretecek insanlar değil. Onlara birisi yaptı ve sufleyi verdi. Yanına bir de CHP'yi aldı. Akıl verip ekmek vermeyen, para ve kaynak verip ülkeyi böldürmeye çalışan çok odaklar var."

Aydın, bu odaklara karşı parti olarak her zaman mücadele ettiklerini, bu ve buna benzer oyunlara düşmeyeceklerini vurguladı.

Türkiye'nin erken seçim kararı almasından birçok kişi ve devletin rahatsız olduğunu dile getiren Aydın, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Genel Başkanımız da 'Geçmişte söylediklerimizi söyledik, artık önümüze bakacağız.' diyor. Allah'a şükür Cumhur İttifakı'nın özü de budur. Yurt içinde ve yurt dışında bizim önceliğimiz ülke ve milletin bekasıdır. Bunlar 'Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nda, İdlib'de ne işiniz var?' dediler. Biz İsrail'e koruma kalkanı olacak bir yapıya müsaade edip gecekondu bir devlet istemiyoruz. Dünyanın neresine giderseniz gidin, ilk defa Türkiye'nin aleyhtarlığını yapan ülkeler tek vücut olmuş, hep bir ağızdan 'Türkiye yok edilmeli.' diyor. 'Yoksa bölgesinde lider olacak ve geleceği parlak. O zaman şimdiden bombalayalım.' diyorlar."

"MHP tarih boyunca da milleti için gerekeni her zaman yaptı"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında birtakım söylentiler olduğunu anlatan Aydın, parti olarak hiçbir zaman milletin menfaati dışında bir girişimde bulunmadıklarına işaret etti.

Devlet Bahçeli'nin duruşunun milletvekilliği için beşinci partiden sonra altıncı partiyi oluşturanların anlayacağı bir şey olmadığını dile getiren Aydın, "O durduğu yerde sabit ve defalarca kendisi de söyledi. 'Başkan yardımcılığı gibi bir derdimiz yok' diye. Çünkü sürekli iftira atıyorlar. Bu ittifak yeni olmadı. MHP tarih boyunca da milleti için gerekeni her zaman yaptı. 15 Temmuz gecesi uçaklar Meclis'i bombalarken Genel Başkanımız genel merkeze gitti, ışıkları yaktı ve 'Buyurun' dedi." diye konuştu.

"Biz 'OHAL kalsın' diyoruz. Onlar 'Kalksın' diyor"

Aydın, iç ve dış mihrakların OHAL'in uzatılmasından rahatsız olduklarını aktararak şöyle konuştu:

"Biz 'OHAL kalsın' diyoruz. Onlar 'Kalksın' diyor ancak hep 'Sokaktan kalksın' diyorlar. Adaleti ve demokrasiyi sokakta arıyor, bir yürüyüp bir oturuyorlar, bir koşuyor bir duruyorlar. Kardeşim adaleti Meclis'te arasana. Sezgin Tanrıkulu, Meclis'te Cumhuriyet'e '90 yıllık faşist rejim' denildiğinde Atatürk'ün partisi olduğunuzu söylüyorsunuz, neden sesiniz çıkmıyor? HDP'li Osman Baydemir'in dokunulmazlık oylamasına neden katılmıyorsunuz? Çünkü iç içe geçmişler."

Türkiye'nin teröre karşı iyi mücadele sergilediğine dikkati çeken Aydın, şunları söyledi:

"Bu İHA'ları kaldıralım, diyorlar. Eskiden kumpas kurup tuzaklarla Mehmet'imizi şehit ediyorlardı. Şimdi ise Ağrı Dağı'nda, Tendürek'te burunlarını bile çıkaramıyorlar. OHAL'den önce Ankara'da 3 ayrı patlamada 210 kişi öldü. Çünkü OHAL yok, adeta yol geçen hanına dönmüştü. Kötü mü oldu? OHAL'in bize ne zararı var? Üst akıl, 'Türkiye'de OHAL olduğu sürece orayı karıştırmamız zor. OHAL'in kaldırılması lazım' diyor."

Aydın, erken seçim kararından yurt içi ve yurt dışında rahatsızlık duyanlar olduğunu anlatarak şunları kaydetti:

"Üç gün önce ABD, 'Bu seçim güvenli olmayacak, erken.' diye rahatsız oldu. Tamam da içeride de buna 'baskın seçim' diyenler de var. Kardeşim, sen sosyal medyadan 'Hodri meydan' diyordun. Bugün de 'Baskın seçimi neden yapıyorsunuz?' diyor. Türkiye üzerinde planları olanlar gibi rahatsızlar. Ancak Devlet Bahçeli böyle ortaya çıkar ve oyunları bozar."