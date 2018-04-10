İçişleri Bakanlığınca yürütülen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Ardahan'dan gelen 120 öğrenci, Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünü ziyaret etti.



İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 180 günlük eylem planı kapsamında uygulamaya konulan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 21 ilden seçilecek 15 yaş ve altı 50 bin çocuğun ülkenin farklı illerini ziyaret edeceği projeden yararlanacak Ardahan'daki 700 öğrenci, gruplar halinde gezilerine devam ediyor.



Bilecik'e gerçekleştirilen gezinin üçüncü ayağında, Ardahan'ın Çıldır ve Posof ilçelerinde eğitim gören 120 ortaokul öğrencisi, Pazaryeri ilçesi Kınık köyünü gezerek yapılan el sanatlarını yerinde inceledi.

Pazaryeri Kaymakamı Bayram Sağır ve Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın tarafından ağırlanan öğrenciler, çamurdan vazo yapmayı denedi.

Başkan Yalçın, Pazaryeri ilçesini unutmamaları için tüm öğrencilere toprak kumbara hediye etti.

Öğrenciler daha sonra Bilecik'e gitti.