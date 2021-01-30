Bitlisli kayakçılar, dondurucu soğukta şampiyonaya hazırlanıyor

Kış mevsiminin çetin geçtiği Bitlis'te, kayaklı koşu takımı sporcuları yarışmalarda dereceye girebilmek için dondurucu soğuğa rağmen antrenmanlarını aksatmıyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Bitlis'te, kayaklı koşu takımı sporcuları yarışmalarda dereceye girebilmek için dondurucu soğuğa rağmen antrenmanlarını aksatmıyor.

Kentte, geçen hafta başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar, 14-16 Şubat'ta düzenlenecek Türkiye Kayaklı Koşu Grup Şampiyonası'na katılacak sporcuları sevindiriyor.

Bitlis-Tatvan kara yolundaki El-Aman Hanı Kayak Merkezi'ne gelen sporcular, kar kalınlığının bir metreyi geçtiği 2,5 kilometre uzunluğundaki pistte şampiyonaya hazırlanıyor.

"Hissedilen sıcaklık sıfırın altında 18 derece"

Kayaklı Koşu Milli Takım Antrenörü Sedat Doymaz, AA muhabirine, Türkiye Kayaklı Koşu Grup Şampiyonası'nın 14-16 Şubat'ta Bitlis'te yapılacağını söyledi.

Daha önce Erzurum'da yapılan yarışmalarda 30 sporcunun şampiyonaya katılmaya hak kazandığını aktaran Doymaz, Bitlis'i en iyi şekilde temsil etmeyi ve madalya sayısını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Sporcuların dondurucu soğuğa rağmen antrenmanlarını aksatmadığını belirten Doymaz, şunları kaydetti:

"Şu anda hissedilen sıcaklık sıfırın altında 18 derece. Sporcularımız, eksi 20-25 derece soğukta da durmadan, azimle çalışıyor. Yaklaşık 60 sporcuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Karın kalitesi ve pistimiz çok iyi. Bu sezonu en iyi şekilde atlatmak istiyoruz. Soğuğa aldırmadan canla başla çalışan sporcularımızla bunun karşılığını alacağımıza inanıyoruz."

Kayaklı koşunun dayanıklılık ve güç isteyen bir branş olduğuna dikkati çeken Doymaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sporcularımızın yaşadıkları zorluklara, soğuk havaya aldırmadan azimle çalışmasından mutlu oluyoruz. Potansiyelimizi ve madalya sayımızı artırarak olimpiyatlarda ilimizi ve ülkemizi temsil etmeyi hedefliyoruz. Bu sene istediğimiz kalitede kar yağdı. 2 bin 500 metre uzunluğundaki pistimizde her gün sabah ve öğleden sonra antrenman yapıyoruz. Sporcularımız madalya almak için ellerinden geleni yapıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş