Bitlis'teki operasyonda gri kategorideki iki terörist etkisiz hale getirildi
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Bitlis'teki operasyonda gri kategorideki iki terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'in Sehi Ormanları bölgesinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2'sinin "Terörden Arananlar Listesi"nde gri kategoride yer aldığı belirlendi.

Bitlis'teki operasyonda gri kategorideki iki terörist etkisiz hale getirildi
31.05.2020 14:59 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:59

Bitlis'in Sehi Ormanları bölgesinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2'sinin "Terörden Arananlar Listesi"nde gri kategoride yer aldığı belirlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen hava destekli operasyonda Bitlis Merkez İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Zafer Akkuş'un şehit edildiği saldırının faillerinden "Doktor-Kendal" kod adlı Veysel Altun ile "Şoreş Tatvan" kod adlı Adem Çelebi etkisiz hale getirildi.

Operasyonda teröristlerden bir M16, bir Kalaşnikof ile 4 el bombası ele geçirildi.

Kimlikleri tespit edilen iki teröristin "Terörden Arananlar Listesi"nde gri kategoride yer aldıkları belirlendi.

Bu arada, şehit komutan Zafer Akkuş'un terfi değerlendirmesinin tamamlandığı ve binbaşılıktan yarbaylığa yükseltildiği ancak karar kendisine tebliğ edilmeden önce hain saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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