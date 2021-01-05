Son dakika! Bitlis'te PKK sığınaklarında el bombaları, silah ve mühimmat ele geçirildi
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Son dakika! Bitlis'te PKK sığınaklarında el bombaları, silah ve mühimmat ele geçirildi

05.01.2021 20:45 | Son Güncelleme: 05.01.2021 20:52
Son dakika! Bitlis'te PKK sığınaklarında el bombaları, silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika haber: BİTLİS'in Mutki ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen iki sığınakta el bombaları, silah, mühimmat ve ilaç ele geçirildi.

BİTLİS'in Mutki ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen iki sığınakta el bombaları, silah, mühimmat ve ilaç ele geçirildi. Malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler ise imha edilip, iki sığınak da kullanılamaz hale getirildi.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

"Mutki ilçesine bağlı Küllüce Köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alınması üzerine, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla 'Şehit J.Asb.Kd.Çvş. Ömer Doğan 2021-1' operasyonu başlatıldı. Operasyonda, 2 sığınak içerisinde, 3 el bombası, 687 adet 7,62 mm. kaleşnikof tüfeği fişeği, 1 sırt çantası, 2 adet 10X15 metre ebadında branda ve bir miktar ilaç ele geçirildi. Malzemelerden delil niteliği taşıyanlar Mutki Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler ise imha edidi."

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ

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