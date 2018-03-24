Bitlis'te Öğrencilere Polislik Mesleği Tanıtıldı

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerince öğrencilere polislik mesleği tanıtılarak trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Şehit Ergin Komut İlkokulu'nda Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale Destanı'nı anlatan kitaplar hediye edildiği ve 30 dakikalık kitap okuma etkinliği yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Öte yandan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evlerinde kalan çocuklar ziyaret edilmiş, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtılarak onlarla sohbet edildi. Burada kalan çocuklarımıza polislik mesleği ile ilgili olarak ve merak ettikleri konular hakkında bilgilendirme çalışması yapıldı. Ardından Atatürk, 8 Ağustos ve Hersan mahallelerinde bulunan yoksul ve suç mağduru 5 aileye suça yönelmelerini engellemek amacıyla destek-moral ziyaretleri yapılarak çeşitli hediyeler verildi."