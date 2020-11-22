Bitlis'te 5 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bitlis'te 5 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

22.11.2020 14:21 | Son Güncelleme: 22.11.2020 14:24
Bitlis'te 5 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Bitlis'te otomobilde 5 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Bitlis'te otomobilde 5 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Yapılan aramada 5 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu bulundu, şüpheli A.T. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

İlgili Haberler

Bitlis'te araçta 5 kilo metamfetamin ele geçirildi
Bitlis'te araçta 5 kilo metamfetamin ele geçirildi
Van'da, 10 kilo sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
Van'da, 10 kilo sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
Tokat'ta 34 kilo 832 gram uyuşturucu ele geçirildi
Tokat'ta 34 kilo 832 gram uyuşturucu ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar İlham Aliyev Meral Akşener Alaattin Çakıcı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Alişan İdil Fırat Mert Fırat
Spor Şenol Güneş Fatih Terim Ersun Yanal Caner Erkin Malcolm Thomas
Tüm Haberler Kamu Bursa Ankara Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bitlis'te 5 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Bitlis
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.11.2020 14:24:31. #1.14#
title