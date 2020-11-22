Bitlis'te 5 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
22.11.2020 14:21 | Son Güncelleme: 22.11.2020 14:24
Bitlis'te otomobilde 5 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Bitlis'te otomobilde 5 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.
Yapılan aramada 5 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu bulundu, şüpheli A.T. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş