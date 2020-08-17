Bitlis'te 41 kilo 316 gram esrar ele geçirildi Bitlis'in Mutki ilçesinde 41 kilo 316 gram esrar ele geçirildi.

Bitlis'in Mutki ilçesinde 41 kilo 316 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca istihbari çalışmalar neticesinde Meydan köyünde şüpheli M.S.Ç'nin yasa dışı kenevir ekerek uyuşturucu ticareti yaptığına dair bilgi elde edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bunun üzerine Mutki Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüpheli şahsa ait uyuşturucu bulma köpeğiyle operasyon yapıldı. Operasyonda çuvallar içerisinde 41 kilo 316 gram kubar esrar ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde esrara el konuldu. Şüpheli arazi sahibi M.S.Ç hakkında adli işlemler başlatıldı."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin yarınların teminatı çocuklar ve gençleri uyuşturucudan korumak maksadıyla uyuşturucu imal eden, ticaretini yapan kişi ya da kişilerle yılmadan ve yorulmadan etkin mücadelesini sürdüreceği vurgulandı.

Kaynak: AA