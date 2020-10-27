BIST100 yüzde 0.71 yükseldi, dolar 8.19 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,133 ve 1,157 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 0.71 artışla 1,152.63 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,133 ve 1,157 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 0.71 artışla 1,152.63 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.20 ve BIST Mali Endeks yüzde 2.25 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.10 eksideydi.

Merkez Bankası (TCMB) yılın dördüncü Enflasyon Raporu'na ilişkin bilgilendirme toplantısını yarın yapacak.

TCMB Para Politikası Kurulu'nda politika faizinin yüzde 10.25'te sabit tutulması ve jeopolitik gelişmelerle dolar, 8.20 liralık yeni tarihi zirveye tırmandı.TCMB'nin geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama basit faiz, Pazartesi günü yükseldiği yüzde 14.75 düzeyinde gerçekleşti. TCMB'nin 5.0 milyar lira verdiği geleneksel yöntemli 24 Kasım vadeli repo ihalesine 23.7 milyar lira teklif geldi. İhalede en düşük ve ortalama basit getiriler yüzde 14.75, en yüksek basit getiri yüzde 14.76 oldu.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.0708 lira ve en yüksek 8.2088 lirayı gördükten sonra, 8.19 – 8.20 lira aralığında,euro en düşük 9.5440 lira ve en yüksek 9.7169 lirayı gördükten sonra, 9.69 – 9.70 lira aralığında,sterlin en düşük 10.5290 lira ve en yüksek 10.7131 lirayı gördükten sonra 10.68 – 10.69 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17962 - 1.18387 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18347 düzeyindeydi.Resmi rezerv varlıkları, Eylül'de aylık bazda yüzde 4.9 azalarak 79.7 milyar dolara geriledi.Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre bu dönemde; döviz varlıkları yüzde 6.3 azalarak 36.3 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları da yüzde 3.7 azalarak 41.8 milyar dolara düştü.Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış merkezi yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 0.3 artarak 25.7 milyar dolara yükseldi. Bu tutarın 20.6 milyar doları anapara, 5.1 milyar doları faizden oluştu.Ayrıca, Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yaptığı finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri, 19 milyar doları bir ay vadeli olmak üzere toplam 62.9 milyar dolardı.Bir yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşan şarta bağlı döviz çıkışları da, yüzde 26.8 artarak 39.9 milyar dolara yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı