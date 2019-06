Birlik oldular gençleri evlendirdiler

Kahramanmaraş'ta sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden eğitim için Türkiye'ye gelen Hacer Nurmuhammed ile Merdan Semi çifti evlendi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden (KSÜ) mezun olan Hacer Nurmuhammed ile Merdan Semi'nin düğün töreni için kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileri bir araya gelerek ihtiyaçları karşıladı, ardından Atatürk Parkı'ndaki Büyükşehir Belediyesine bağlı Orkide Düğün Salonu'nda tören düzenlendi.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldığı törende, İl Müftüsü Celal Sürgeç dua yaptı, çiftin yüzükleri takıldı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, burada yaptığı konuşmada, okullarından mezun olan gençlere mutluluklar diledi. Can, "Doğu Türkistan'taki zulmün böyle huzurlu bir anda bitmesi için dua ediyoruz." dedi.

Düğünde güzel bir tablonun ortaya çıktığını ifade eden Can, "Bütün müminler kardeştir" emrinin tecellisini gördüğünü belirterek, "Bu kardeşlerimiz ve diğer Doğu Türkistan'dan gelen kardeşlerimizin mutluluklarına şahitlik etmek üzere burada bulunuyoruz. Kahramanmaraş'taki sivil toplum kuruluşlarının burada bulunması ayrıca beni mutlu ediyor. Bu birlik, beraberlik ve kardeşlik havasını kendi içimizde de gösteriyoruz. Dünyada da bunu gösteriyoruz. Bu bizi ayrıca mutlu eden tablo. Bu birlik ve beraberliğimiz devam ettiği sürece dünyada devam eden zulümler de en kısa zamanda bitecektir." diye konuştu.

Can, çiftin her zaman yanında olacaklarını sözlerine ekledi.

Düğün töreninde, KSÜ Doktor Öğretim Üyesi Alimcan Buğda, Yedikıta Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hacı Muharrem Dilipak, Türk Ocakları Kahramanmaraş Şube Başkanı Kemal Yavuz ile İnsan ve Medeniyet Vakfı Kahramanmaraş Şube Başkanı Kemal Kavuk yaptığı konuşmada, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Müslümanlara yapılan zulmün bitmesini diledi.

