Birleşik Krallık Ekonomisinin Nisan Ayında %2,3 Büyüyerek Geçen Yılın Temmuz Ayından Bu Yana En Hızlı Aylık Büyümesini Kaydettiği Açıklanmıştır.

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), Covid 19 kısıtlamalarının hafifletilmesi ile alışverişlerin arttığını, kafelerde, restoranlarda ve barlarda daha fazla harcama yapıldığını, araba ve karavan satışlarının arttığını açıklamıştır.

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), Covid 19 kısıtlamalarının hafifletilmesi ile alışverişlerin arttığını, kafelerde, restoranlarda ve barlarda daha fazla harcama yapıldığını, araba ve karavan satışlarının arttığını açıklamıştır.

Diğer yandan faaliyetteki artışa rağmen, Birleşik Krallık ekonomisi pandemi öncesi seviyesinin hala %3, 7 altındadır.

İnşaat, önceki ay gerçekleşen güçlü büyümesine kıyasla Nisan ayında düşmüş, ancak sektör pandemi öncesi seviyesinin üzerinde kalmıştır.

Kısıtlamaların 12 Nisan'dan itibaren kaldırılmasıyla giyim mağazalarında %69, 4'lük bir artış olmuş, büyümenin büyük bir kısmı zorunlu olmayan mağazalardaki harcamalardan kaynaklanmıştır.

Hizmetler sektöründeki genel büyüme, Şubat 2020'deki pandemi öncesi seviyelerin %4, 1 altında kalmasına rağmen %3, 4 olarak gerçekleşmiştir. Hizmet sektöründeki artışa restoranlar, barlar ve kafelerdeki harcamalar da dahildir ve bu alandaki büyüme %39 olarak gerçekleşmiştir.

Karavan parkları ve tatil evlerindeki aktivite %68, 6 artarken, kuaförler ve diğer kişisel hizmetlerdeki faaliyet %63, 5 artmıştır.

BBC tarafından yayınlanan haberde ayrıca OECD ülkelerinin pandemi sonrası toparlama ve büyüme oranları karşılaştırılmış; bu ülkelerden en yüksek toparlanma %7, 1 ile Çin'de gerçekleşirken, 2. sırada %6, 8 ile Türkiye yer almıştır. Aynı değerlendirmede Birleşik Krallık %8, 7 ile en yüksek daralmayı yaşayan ülke olarak en son sırada yer almaktadır.

Kaynak: https://www. bbc. co. uk/news/business-57438437

Londra Ticaret Müşavirliği

Kaynak: Habermetre