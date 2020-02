Birinin günlüğünü okuduğumuzda bu bizi arkadaş yapar mı?

13.02.2020 14:35 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:35

Hanzade Servi'nin neşeli anlatımı ve Ali Benice'nin ele avuca sığmayan resimleriyle kahkahayı garantileyen Biz Arkadaş mıyız?, sosyal medyanın içinde âdeta kaybolan günümüz çocuklarına buram buram mizah kokan bir okuma serüveni vadediyor.

Su Hoşeda EnMutlu adında bir kız çocuğu ile yakın çevresinin başından geçen gülünç (bazen de düşündürücü!) olayları konu edinen bu eğlenceli roman, içten hikâyesinin satır aralarında hayata dair önemli paylaşımlarda bulunmayı da ihmal etmiyor; hayal kırıklığı yaşamamak ve ikinci şansları kaçırmamak adına önyargılarımızdan uzaklaşmayı ve herkesi olduğu gibi kabul etmemiz gerektiğini hatırlatıyor.

Dikkat! Bu matrak kitap (ya da günlük mü desek acaba?) yüksek dozda espri içerir.

Su H. EnMutlu'nun (ne havalı isim ama!), hayatı bir hayli eğlenceli. Nev'i şahsına münhasır ebeveynleri, asık suratlı ablası ve fırlama kardeşiyle her günü farklı bir macera! Tabii hayatına renk katması hususunda, sınıf arkadaşlarının ve öğretmenlerinin hakkını da yememeli… Okulla ev arasında mekik dokumakla geçen günlerinin içine greyfurt sıkan (hadi ama hep limon sıkılacak değil ya!) ödevleri de olmasa, değmeyin keyfine! Epeydir, Su'nun başı 'ödevbozar canavarlarla' dertte. Nedense ödevleri hep bir kazaya kurban gidiyor. Ve de öğretmenleri buna inanmamakta ısrarcı oluyor. Bu arada, Su'nun eline çok önemli bir sanal bellek geçiyor. Bir an önce ondan kurtulmalı, yoksa sosyal medyada her an yer yerinden oynayabilir! Ah, bir de öğretmeninin verdiği ödevi hazırlaması gerekiyor: ''Ailenizdeki en ilginç kişi kim?'' Hımm, zor ödev. Acaba kimi seçse? 110 yaşında sıra dışı bir büyük büyük ninesi olacak değil ya?! Yoksa var mı gerçekten böyle birisi?..

Başkahramanının adına ve şanına yaraşır şekilde SU gibi akıp giden bu komik (hatta çoook KOMİK!) kitap, arkadaşlık kavramının önemini ve hayatımıza kattığı anlamı sorgularken, okurunu can evinden vuracak bir soru oku fırlatıyor: ''Arkadaşınız olmayan biri için iyilik yapar mısınız?''

Kaynak: Bültenler