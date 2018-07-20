Birecik'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler hayatını kaybederken iki kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mahmut Kartal'ın kullandığı 06 DD 0193 plakalı otomobil, Arat Dağı mevkisinde İbrahim Halil Eskin yönetimindeki 02 AAE 108 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler hayatını olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan Kartal'ın kızı Songül Kartal ile ismi öğrenilemeyen bir kişi ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.