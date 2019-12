: "Bir koca ve 3 çocuk istiyorum" dedi! Şeyma Subaşı, son videosu ile yine çok konuşulacak

14.12.2019 21:16 | Son Güncelleme: 14.12.2019 21:40

Geçtiğimiz yıl Acun Ilıcalı ile evliyken İstanbul'un gözde mekanı Bebek'te sağlıklı yiyecekler, içecekler üzerine Healtyish Cafe adıyla bir mekan açan Şeyma Subaşı, kepenk indirdiğini yeni kazanç sağlamak amacıyla açtığı YouTube kanalında itiraf etmişti. Kanalında özel hayatına dair soruları cevaplayan Şeyma Subaşı namaz ve Acun Ilıcalı itiraflarıyla çok konuşulmuştu.

Şeyma Subaşı, takipçilerinden gelen sorular üzerine tekrar kamera karşısına geçti. Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ve Burcu Esmersoy ile zamanında çok yakın arkadaş olan Subaşı, aralarının neden açıldığını anlattı. Ayrıca Subaşı'nın ''Bir koca ve 3 tane çocuk istiyorum'' sözleri de çok tartışılacak gibi duruyor.

"BURCU ESMERSOY İLE GERÇEKTEN ÇOK YAKINDIK"

Oğulcan Engin ve Burcu Esmersoy ile neden artık birlikte görünmüyorsunuz?

Arkadaşlarımın bana en çok sorduğu soru bu, 'ne oldu?' diyorlar. Oğulcan hala benim canım kardeşim. Çok seviyorum, çok özeldir. Anne ve babasına bayılırım. Onlar da beni çok severler.

"Oğulcan ile özel bir şeyimiz vardı, kardeş kardeşe küstü gibi bir durum oldu. Benim ortam değişti, hayat böyle gitti. O kadar da büyük modernlik söz konusu değil. Oğulcan, tabii ki Acun abisiyle birlikte. O yüzden pek görüşemiyoruz.

Burcu (Esmersoy) ile gerçekten çok yakındık. Hatat benimle yakın diye başka birileri ona tavır bile almıştı. Youtube olayına girdi Burcu. Ben Miami'deydim, 'bana destek olur musun?' dedi. O ne isterse yaparım. Ben de story'lerime koydum. Dürüst olmak gerekirse, Burcu'dan bunun geri dönüşünü almadım. Ama bu arkadaşlıktır, kesinlikle bir alışveriş değildir, yanlış anlaşılmasın.

Beraber Maldivler'e gitmiştik. Oteli o karşılamıştı. O da belki de öyle bir şey yaptı. Beraber gezdiğimiz tozduğumuz da olmuştu. Yaşam tarzlarımızdan dolayı ayrıldık diyebiliriz. Ben enerjisel çok uyuz bir tip olabilirim, o tarz insanlar için. Fazla baskın karakterliyim. Benim gibi bir karakterin arkadaşı olmak yorabilir, çok baskınım çünkü. Biz çakışıyor olabiliriz. Çok enerjim var.

"BİR KOCA VE 3 ÇOCUK İSTİYORUM"

Tekrar evlenmek istiyor musun? Hayalinde olan biri var mı?

Yengeç burcuyum. 18 yaşıma kadar her sabah kahvaltısını ailesiyle beraber eden, her akşam babasından önce eve gelen bir kızdım. Her ortamdan kendimi bir şekilde çıkarmayı biliyorum. Kendimi bu karaktere dönüştürdüm. Bir koca ve 3 tane çocuk istiyorum. Evimde oturmak, istediğim zaman onunla partilemek ama sabah kahvaltı ve akşam yemeğini beraber yemek istiyorum. Ben böyle bir ailede büyüdüm.

"EVLİ BİR ADAMDAN HAMİLE KALDIĞIM İÇİN..."

Hamilelik sürecinde Acun seni Miami'ye gönderdi mi?

Evli bir adamdan hamile kaldığım için ve bu kişi de çok ünlü bir insan olduğundan dolayı merak edilen biri haline geldim. İstanbul'da dışarı çıkamaz hale geldim.''

