Biomutant'ın Star Wars Günü şerefine fragmanı yayınladı!

Yayıncı THQ Nordic ve geliştirici Experiment 101, 4 Mayıs Star Wars Günü "May the 4th" şerefine Biomutant için "May The Furrth" başlıklı bir fragman yayınladı. Biomutant hangi tarihte çıkış yapacak? İşte detaylar!