Biomutant'ın Star Wars Günü şerefine fragmanı yayınladı!
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Biomutant'ın Star Wars Günü şerefine fragmanı yayınladı!

Biomutant'ın Star Wars Günü şerefine fragmanı yayınladı!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Yayıncı THQ Nordic ve geliştirici Experiment 101, 4 Mayıs Star Wars Günü "May the 4th" şerefine Biomutant için "May The Furrth" başlıklı bir fragman yayınladı. Biomutant hangi tarihte çıkış yapacak? İşte detaylar!

Yayıncı THQ Nordic ve geliştirici Experiment 101, Star Wars Günü kutlamaları için Biomutant oyunundan yeni bir fragman yayınlandı. 2017 yılında duyurulmasından bu yana büyük bir beklenti içine girilen oyunun, canlı ortamını ve yeni bakış açılarını gösteren bir fragman yayınlandı.

Açık dünya aksiyon rol yapma oyunu Biomutant 25 Mayıs'ta PlayStation 4, Xbox One ve PC (Steam, GOG, Epic Games Store, Origin) için çıkacak. EA Play Pro'ya da dahil olacak.

Biomutant , birkaç yıldır oyuncular tarafından çılgınca bekleniyordu, bu nedenle oyunun yakında piyasaya çıkması birçok oyuncu için heyecan verici. Görünüşe göre THQ Nordic, buStar Warsparodi fragmanı ile hem hayranları eğlendiriyor hem de beklentilerini canlandırıyor.

BIOMUTANT FRAGMAN

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Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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