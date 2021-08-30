Bingöl'de uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı
Bingöl'de uyuşturucu operasyonlarında farklı miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi yakalandı.
Bingöl'de uyuşturucu operasyonlarında farklı miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik son 3 günde operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlar kapsamında Bingöl kırsalında şüphe üzerine durdurulan bir araçta 1 kilo 270 gram metamfetamin, Solhan ilçesi Şeref yol kontrol noktasında durdurulan bir otobüste ise 89 kapsül eroin, 5 gram skunk, 1 gram metamfetamin ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.
Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydın Arık