Bingöl'de uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bingöl'de uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı

Bingöl'de uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Aydın Arık - Haberler | Güncel

Bingöl'de uyuşturucu operasyonlarında farklı miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi yakalandı.

Bingöl'de uyuşturucu operasyonlarında farklı miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik son 3 günde operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlar kapsamında Bingöl kırsalında şüphe üzerine durdurulan bir araçta 1 kilo 270 gram metamfetamin, Solhan ilçesi Şeref yol kontrol noktasında durdurulan bir otobüste ise 89 kapsül eroin, 5 gram skunk, 1 gram metamfetamin ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydın Arık

Günlerdir kayıp olan genci, arama çalışmalarına da katılan yakın arkadaşının öldürdüğü ortaya çıktı
Günlerdir kayıp olan genci, arama çalışmalarına da katılan yakın arkadaşının öldürdüğü ortaya çıktı
Şırnak'ta PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ta PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Eren-13 Jandarma Teğmen Şafak Evran Operasyonu kapsamında Şırnak'ın Beytüşşebap kırsalında 4 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla...
İçişleri Bakanlığı: Eren-13 Jandarma Teğmen Şafak Evran Operasyonu kapsamında Şırnak'ın Beytüşşebap kırsalında 4 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Emine Erdoğan Mustafa Şentop Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Burak Deniz Demet Şener Kaan Yıldırım Didem Arslan Yılmaz
Spor Arda Turan Salih Uçan Burak Elmas Abdullah Avcı Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bingöl'de uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 18:42:32. #1.15#

title