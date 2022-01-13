Bingöl'de karayolları ekiplerinin gece gündüz demeden karla mücadelesi sürüyor - Haberler
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Bingöl'de karayolları ekiplerinin gece gündüz demeden karla mücadelesi sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Haberler | Güncel

Bingöl'de karayolları ekiplerinin gece gündüz demeden karla mücadelesi sürüyor Bingöl-Karlıova yolunda etkili olan kar nedeniyle, karayolları ekipleri 24 saat yolların kapanmaması çalışmalarını sürdürüyor.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de karayolları ekiplerinin gece gündüz demeden karla mücadelesi sürüyor

BİNGÖL - Bingöl- Karlıova yolunda etkili olan kar nedeniyle, karayolları ekipleri 24 saat yolların kapanmaması çalışmalarını sürdürüyor.

Bingöl'ün yüksek rakımlı ilçesi Karlıova'da etkili olan kar nedeniyle Karayolları 84'üncü Şube Şefliği ekipleri, ulaşımın akmaması için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Karayollarına ait 3 ataşmanlı kamyon, 2 greyder, 1 kepçe ve 1 ön bıçaklı kamyon kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgelerde titizlikle çalışıyor.

Ekipler, özellikle Karlıova- Erzurum karayolunu kullanacak sürücüleri, buzlanmaya karşı dikkatli olması konusunda uyardı.

Bingöl'de karayolları ekiplerinin gece gündüz demeden karla mücadelesi sürüyor

Bingöl'de karayolları ekiplerinin gece gündüz demeden karla mücadelesi sürüyor

Bingöl'de karayolları ekiplerinin gece gündüz demeden karla mücadelesi sürüyor

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İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Son Dakika Haberleri

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