Bingöl'de bir köy karantinaya alındı
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Bingöl'de bir köy karantinaya alındı

16.11.2020 19:56 | Son Güncelleme: 16.11.2020 20:00
Bingöl'de bir köy karantinaya alındı

BİNGÖL'ün Yedisu ilçesine bağlı Eskibalata köyü, koronavirüs vakalarının artması üzerine karantinaya alındı.

BİNGÖL'ün Yedisu ilçesine bağlı Eskibalata köyü, koronavirüs vakalarının artması üzerine karantinaya alındı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yedisu ilçesi Hıfzısıhha Kurulu'nca Eskibalata köyünün bugün itibarıyla 14 gün süre ile karantinaya alınarak, giriş ve çıkışlara yasaklandığı duyuruldu. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz ÖNAL

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