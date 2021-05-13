Bingöl'de bayram namazı, Covid-19 tedbirleri alınarak kılındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bingöl'de bayram namazı, Covid-19 tedbirleri alınarak kılındı

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ALİ ÇİFTÇİ - Haberler | Yaşam

Bingöl'de bayram namazı, Covid-19 tedbirleri alınarak kılındı Bingöl'de Ramazan Bayramı namazı korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında eda edildi.

Bingöl'de bayram namazı, Covid-19 tedbirleri alınarak kılındı

BİNGÖL - Bingöl'de Ramazan Bayramı namazı korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında eda edildi.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de tam kapanma süreci Ramazan Bayramı'nda da devam ediyor. Alınan kararla Ramazan Bayramı namazı camilerde Covid-19 tedbirlerine göre maske ve mesafeli kılındı. Kentte Ulucamii'ne gelen vatandaşlar mesafeli bir şekilde saf tutarak namazlarını kılarak dua etti.

Hem pandemi hem de Kudüs'teki olaylar nedeniyle buruk bir bayram geçirdiklerini belirten İl Müftüsü Ahmet Süzen," Allah'a şükürler olsun ki bir Bayram namazını camilerimizde eda ettik. Tabi buruk bir Ramazan, buruk bir bayram yaşıyoruz. Gerek bu salgın sebebiyle gerekse birkaç gündür Kudüs'te yaşanan olaylar sebebiyle gerçekten üzgünüz. Salgın tedbirlerine uymak hem insanlık hem de imanımızın gereği diye düşünüyoruz. Zararı yok bu bayram geriden, uzaktan, telefonla, iletişim araçlarıyla bayram yapalım. En yakınlarımız olsa bile. Ziyaretleri hiç yapmadan pandemi tedbirlerine göre yaparsak daha güzel olur" dedi.

Pandeminin son bulacağı bir bayram umut ettiklerini belirten vatandaşlardan Naim Tan da "Malumunuz pandemiden dolayı buruk bir bayram. İnşallah pandeminin son bulacağı bir bayram olur. Ona vesile olur. Bu bayramı da geçen bayram gibi evimizde geçireceğiz. İnşallah bu son olur" şeklinde konuştu.

Bingöl'de bayram namazı, Covid-19 tedbirleri alınarak kılındı
Bingöl'de bayram namazı, Covid-19 tedbirleri alınarak kılındı
Bingöl'de bayram namazı, Covid-19 tedbirleri alınarak kılındı
Bingöl'de bayram namazı, Covid-19 tedbirleri alınarak kılındı
Bingöl'de bayram namazı, Covid-19 tedbirleri alınarak kılındı
Bingöl'de bayram namazı, Covid-19 tedbirleri alınarak kılındı
Bingöl'de bayram namazı, Covid-19 tedbirleri alınarak kılındı
Bingöl'de bayram namazı, Covid-19 tedbirleri alınarak kılındı
Bingöl'de bayram namazı, Covid-19 tedbirleri alınarak kılındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ALİ ÇİFTÇİ

Yasak nedeniyle mezarlığa giremeyen vatandaşlar duvarın ardından Fatiha okudu
Yasak nedeniyle mezarlığa giremeyen vatandaşlar duvarın ardından Fatiha okudu
Korona virüsü 109 yaşında yendi, Kaymakam ziyaretine gitti
Korona virüsü 109 yaşında yendi, Kaymakam ziyaretine gitti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Ruhsar Pekcan Antony Blinken Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Burak Sergen Şeyma Subaşı Jennifer Lopez
Spor Diego Ali Koç Fatih Terim Aykut Kocaman Mete Kalkavan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bingöl'de bayram namazı, Covid-19 tedbirleri alınarak kılındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 07:57:46. #1.16#

title